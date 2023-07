Afrique: Santé - Des efforts pour renforcer la planification familiale

Le Congo a placé cette année la célébration de la Journée mondiale de la population sur le thème « Quelle stratégie nationale pour l'adhésion de la population à la planification familiale ? ». Cette thématique invite à la prise de conscience collective et effective en faveur de la planification familiale.

La maîtrise de la croissance démographique conduit la population à bénéficier des bienfaits du dividende démographique, a déclaré le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, à qui revenait la charge de délivrer le message du gouvernement à l'occasion de la Journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet de chaque année.

Ainsi, le Congo pourra atteindre son optimum dans le rapport entre la population non dépendante dite active et la population dépendante constituée des enfants et des personnes plus âgées. « C'est pourquoi, il est impératif de renforcer la qualité de services de planification familiale pour leur utilisation optimale ; sensibiliser la communauté à leur importance pour la santé et le bien-être.

Nous devons aussi élaborer et mettre en oeuvre les programmes complets d'éducation et d'information des adolescents et des jeunes afin de renforcer leur capacité à faire des choix éclairés et adopter des comportements sains en matière de santé sexuelle et reproductive », a-t-il renchéri.

Il convient, a-t-il poursuivi, d'améliorer la qualité des services de santé afin de les rendre plus accessibles et opérationnels par la redynamisation des districts sanitaires. « La planification familiale est l'un des moyens efficaces pour réaliser cette noble vision gouvernementale.

Son développement permet de réduire, de manière considérable, le taux élevé des grossesses non désirées, des décès maternels, des invalidités diverses, des infections sexuellement transmissibles y compris le VIH et leurs incidences psychologiques, économiques et sociales », a poursuivi le ministre de la Santé et de la Population.

Sur le plan international, la Journée mondiale de la population est célébrée sur le thème « Huit milliards d'humains : un horizon infini de possibilités-défendre les droits et liberté de choix ». L'explosion de la population mondiale est d'autant plus inquiétante que les dirigeants politiques, les décideurs et la société civile s'interrogent sur le rythme par lequel les êtres humains se reproduisent.

La démographie mondiale, a expliqué le ministre Gilbert Mokoki, évolue rapidement : deux tiers des habitants de la planète vivent dans un pays affichant une faible fécondité et huit pays contribueront pour moitié à la croissance attendue de la population mondiale d'ici à 2050. C'est le cas de l'Egypte, de l'Ethiopie, de l'Inde, du Nigeria, du Pakistan, des Philippines, de la République démocratique du Congo et de la République unie de Tanzanie. Ainsi, a-t-il conclu, le classement mondial des pays les plus peuplés sera bouleversé.