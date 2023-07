Congo-Brazzaville: Jam session - Conquering Lions fait planer le public à l'IFC

Le public ponténégrin a vécu, le 7 juillet, à l'Institut français du Congo (IFC), une nuit d'enchantement artistique aux sonorités envoûtantes du groupe de reggae Conquering Lions, dans le cadre des soirées jam-session.

Pendant la soirée, tous les visages dans la foule ont arboré un grand sourire. Les membres du groupe Conquering Lions ont été très enthousiastes. Ils se sont donnés à fond et la salle entière a communié avec eux. Enivrants et communicatifs, ils voulaient partager leur musique avec le public et ils l'ont fait avec une énergie incroyable. Leur performance sur scène n'a pas déçu les nombreuses personnes venues à ce spectacle

Une chose est certaine, la musique que ce groupe a jouée a mis plusieurs personnes dans un état d'euphorie. Ce concert reste à jamais gravé dans leurs mémoires. Pour tout dire, ce groupe s'est forgé une solide réputation en offrant à chaque sortie un concert bouillant, à l'énergie contagieuse et au dynamisme puissant. Avec une musique allant du reggae roots à un style plutôt traditionnel dit « reggae bantou », tiré du terroir congolais, il séduit le public en partageant activement ses bonnes vibrations.

Une foule enthousiaste

Entre obscurité tourmentée et beauté lumineuse, les contrastes forts qui ont été au coeur de ce concert ont permis aux membres du groupe Conquering Lions de produire une musique intense, ponctuée de riffs et d'un esthétisme soigné. Au-delà de l'ambiance bon enfant qui a régné lorsque le public reprenait en choeur les chansons, le leader de ce groupe, Patrick Bikoumou, a fait preuve d'innovation en intégrant les spectateurs dans un dispositif participatif par leur intervention.

Survoltées, quelques personnes sont montées sur scène pour chanter, danser et même jouer de la musique avec le groupe. Ainsi, elles ont fait partie intégrante du concert. Pour elles, ce concert a été une expérience, un moment intime avec l'une des forces artistiques les plus intenses du métal dans le pays. Puissance vocale et instrumentale, énergie scénique, chansons en anglais, en français et en lari, ce groupe a apporté une nouvelle dimension à cette jam-sessions.

Pour Manassé, de mémoire de régisseur à l'IFC de Pointe-Noire, jamais un groupe n'a drainé autant de monde dans le cadre des jam-sessions. « Ce concert a été l'un des meilleurs, voire le meilleur en termes de prestation scénique et d'occupation sur scène», a-t-il dit. Notons que ce concert a commencé à 19 heures et a pris fin à 23 heures, le public ne voulait pas quitter la salle. Au départ, simple spectateur du concert, il s'est retrouvé pleinement acteur de l'événement.