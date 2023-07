Maroc: Travailleurs agricoles saisonniers- Un nouvel accord avec la France pour faciliter le recrutement

En Europe, plusieurs pays comptent sur des travailleurs hors Ue pour répondre aux besoins de main-d’œuvre dans la réalisation des opérations dans le secteur agricole. Sur le vieux continent, l’Afrique est un fournisseur de choix. Rapporte Ecofin.

Aussi, cette source ajoute que la Fédération française des syndicats d’exploitants agricoles (Fnsea) et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) viennent de signer une convention-cadre avec l’Agence marocaine de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec), pour faciliter le recrutement de travailleurs saisonniers agricoles marocains dans les exploitations agricoles en France.

Également, les informations relayées par le Figaro, ajoutent que l’initiative vise notamment à répondre aux besoins de main-d’œuvre des agriculteurs français qui font actuellement face à un manque de candidats, notamment pour les travaux saisonniers.

Si le nouveau contrat ne fixe pas d’objectif quant au nombre de travailleurs à recruter, on sait que le recours aux saisonniers marocains en France a explosé ces dernières années. Selon les données officielles, le nombre de personnes recrutées a plus que doublé en l’espace de 4 ans, passant de 6 300 travailleurs agricoles en 2018 pour se chiffrer à 15 700 en 2022.

« Nous voulons poser les fondations d’une démarche vertueuse et responsable dont l’enjeu est clair : proposer aux agriculteurs un process de recrutement collectif et sécurisé, tout en garantissant aux saisonniers une introduction, une intégration et un retour dans leurs pays dans un cadre organisé et respectueux », peut-on lire dans un communiqué publié par la Fnsea.

« C’est un bel exemple de migration circulaire, avec des travailleurs qu’on achemine grâce à des titres de séjour temporaires, en fonction du calendrier de production agricole », ajoute pour sa part Didier Leschi, directeur général de l’Ofii.

En dehors du Maroc, la Guinée, le Mali, la Tunisie et la Côte d’Ivoire figurent parmi les cinq premiers pays d’origine des travailleurs saisonniers en France, d’après les données du Réseau européen des migrations (Rem) datant de 2019.