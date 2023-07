Afrique: La Transhumance Transfrontalière au coeur de la 2ème conférence à Yaoundé

Du 10 au 12 juillet 2023, sous le haut patronage du Président de la République du Cameroun Son Excellence Monsieur Paul Biya, le Cameroun accueillera la deuxième Conférence Internationale des Ministres sur la Transhumance Transfrontalière Nexus : "transhumance, aires protégées et ressources naturelles, développement, paix et sécurité".

Cette conférence a pour objectif de capitaliser sur la mise en oeuvre de la Déclaration de Ndjamena et prendre des mesures d'urgence en vue de faire face aux enjeux de la transhumance entre le Sahel et le Nord de l'Afrique équatoriale en lien avec la LAB (Lutte Anti-Braconnage) transfrontalière, la dégradation des ressources naturelles, l'orpaillage/mines, l'éco sécurité, la paix, l'éco développement, les traditions et cultures locales.

Ceci avec comme trame de fond les aspects politico-stratégiques, diplomatiques, opérationnels, programmatiques et de financements de la Déclaration de N'Djamena.

Sont attendus en présentiel plus de 8 délégations ministérielles des pays concernés par les questions de la transhumance transfrontalière notamment : Cameroun, Niger, Nigeria, RCA, RDC, Soudan, Soudan du Sud, Tchad ainsi que des Ministres ou des représentants des Pays des partenaires financiers.

Prendront de même part à la conférence, plus de 200 participants représentant les experts des partenaires techniques et financiers ; les Organisations sous/régionales : Union Africaine, CEEAC, CEDEAO, IGAD, COMIFAC, CILSS, CEBEVIRHA, CBLT ; G5 Sahel, Club du Sahel ; les Leaders et Coleaders des trois blocs géographiques.

%

Pendant quatre (3) jours, il sera question pour ces illustres personnalités de trouver des consensus politico-stratégiques et diplomatiques pour encadrer les mouvements de transhumance transfrontalière ; de présenter et trouver des financements pour la mise en oeuvre des plans d'investissements et plans d'action appropriés aux pays concernés et d'identifier et transmettre a nouvelle facilitation France - Gabon les thématiques prioritaires devant garantir la continuité du processus de suivi de la mise en oeuvre de la déclaration de Ndjamena.

La conférence servira de cadre pour le transfert de la Facilitation du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) de la République Fédérale d'Allemagne à la nouvelle facilitation France - Gabon.

La Deuxième Conférence Internationale des Ministres sur la Transhumance Transfrontalière Nexus : transhumance, aires protégées et ressources naturelles, développement, paix et sécurité est une initiative de la Facilitation de la République Fédérale d'Allemagne du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), en étroite collaboration avec la Communauté Économique des États d'Afrique Centrale (CEEAC), la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), le Gouvernement du Cameroun et de la France, avec l'appui financier du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en oeuvre par la GIZ.