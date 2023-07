Gabon: 'Le DCP Ali Bongo Ondimba va de nouveau porter haut le flambeau de notre formation politique'

Avec un enthousiasme vibrant, et une exaltation à nulle autre pareille, Distingué Camarade président, au nom de tous, je vous dis merci ; et encore merci, d'avoir bien voulu répondre favorablement, à nos appels et sollicitations venus de toutes les sections, de tous les comités et de toutes les fédérations de partout, à travers le pays.

Je voudrais me réjouir en ce jour mémorable et historique, pour tous les camarades militants et militantes, de notre grand parti le PDG.

Avec le même élan, et la même ferveur, je veux y associer la grande famille de la majorité républicaine pour l'émergence, ainsi que tous les sympathisants qui partagent la vision de notre Distingué camarade président, Ali BONGO ONDIMBA.

Vous allez de nouveau porter haut le flambeau de notre formation politique, en étant candidat du parti démocratique gabonais, pour les élections présidentielles du mois d'août prochain. Cette déclaration nous soulage, autant qu'elle nous réconforte. Nourrissions-nous des doutes ou des appréhensions ? aucunement Distingué camarade président, soyez en rassuré. Vous êtes et vous restez, le seul à garantir pour notre cher pays le Gabon, la Paix, à impulser le progrès, et à imprimer le développement, pour le plus grand bien de tous nos compatriotes.

Le choix de la Zone économique spéciale de Nkok en ce jour est un symbole d'une grande portée que je qualifierai de transversale en ce que, ce lieu est l'expression concrète de la grande ambition que vous avez pour notre pays. Ce site par votre volonté est devenue une référence industrielle reconnue à travers le monde. Et bon nombre de pays s'en inspirent.

Les opportunités d'emplois y sont abondantes et permanentes pour nos compatriotes et chaque jour qui passe les voit davantage multipliées par l'attractivité et le dynamisme de ce site sur lequel des usines et autres infrastructures s'implantent en flot continu.

Et pour la jeunesse DCP, j'ai une grande fierté à souligner les différents centres de formation qui s'y trouvent en matérialisant ainsi la nécessaire adéquation entre la formation et l'emploi. DCP, aujourd'hui candidat, nous restons convaincus et rassurés que l'unité nationale et le vivre ensemble, dans l'harmonie et la concorde, qui sont pour vous des principes sacerdotaux seront davantage raffermis et toujours consolidés, et ce pour les cinq prochaines années.

Distingué Camarade Président, et très estimé candidat, la traduction à ce jour de votre action au service des Gabonais et des Gabonaises est à évaluer, par l'extraordinaire taux d'adhésion enregistré dans les rangs du Parti démocratique gabonais, au cours des derniers enrôlements.

Cet attrait exponentiel pour le PDG, est un gage et une assurance de votre victoire au sortir du scrutin. Distingué camarade président, votre rayonnement impactera sur tous nos candidats aux différent scrutins, à des échelons divers, avec une seule et unique issue, la victoire.

Une fois encore, Distingué camarade président, et très cher estimé candidat, nous vous remercions de votre approbation, et aussi, de votre implication à tenir pour les cinq prochaines années, la barre du navire Gabon, et de le conduire à bon port, dans la Paix et la concorde.

Merci DCP, merci au candidat naturel.