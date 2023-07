Zimbabwe: 'Restons unis - Les élections ne sont pas un combat entre amis et ennemis'

Harare — Les prochaines élections, qualifiées de "critiques, décisives et déterminantes", "ne doivent pas nous diviser en tant que nation", écrivent les évêques du Zimbabwe dans leur lettre pastorale consacrée au scrutin du 23 août. Les électeurs sont appelés à élire le chef de l'État, les membres de la Chambre et du Sénat et les représentants des organes locaux.

Le Zimbabwe souffre encore du lourd héritage de Robert Mugabe, le père de l'indépendance nationale, qui a été destitué en 2017 après 37 ans de pouvoir incontesté. Pour le remplacer en 2018, l'actuel président, Emmerson Mnangagwa, 80 ans, ancien collaborateur du parti Zanu-PF de Mugabe, a été élu. Une élection toutefois contestée par l'opposition. Le pays souffre également d'une crise économique et sociale. Selon le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), le taux de chômage atteint 90%. Le gouvernement conteste ces chiffres, affirmant qu'une grande partie de la population travaille de manière informelle. Le taux d'inflation a récemment augmenté à nouveau pour atteindre 175%.

Le parti au pouvoir, dont la base électorale rurale semble lui être restée fidèle, dispose des moyens de l'État pour mener sa campagne, tandis que les autorités mettent des obstacles aux activités électorales de l'opposition ; le 6 juillet, huit partisans du principal candidat présidentiel de l'opposition, Nelson Chamisa, ont été arrêtés pour n'avoir pas respecté l'interdiction d'un rassemblement électoral.

Dans ce contexte, les évêques appellent les gens à prendre la responsabilité de voter : "Courage ! Levez-vous... et soyez responsables Faites entendre votre voix dans les urnes", exhortent-ils. "Soyons tous des citoyens responsables dont on se souviendra comme des hommes et des femmes de cette génération qui étaient si unis que leurs différences idéologiques ne pouvaient pas les diviser. Au contraire, ils sont restés unis en célébrant leur unité dans la diversité".

"Les élections, rappellent les évêques, ne sont pas une lutte entre amis et ennemis. Si des choix s'offrent à nous, ils découlent des différentes idéologies défendues par les partis politiques, et non de l'existence d'ennemis jurés. Nous sommes un seul peuple, les Zimbabwéens, divisés nous tombons, unis nous restons debout". Enfin, le message appelle à une utilisation responsable de la presse et des médias sociaux, en évitant les discours haineux et les propos qui incitent à la haine.