Libye: L'ONU salue un accord entre rivaux sur la gestion des recettes pétrolières

L'Organisation des Nations unies (ONU) a salué la mise en place d'un mécanisme de répartition des recettes pétrolières en Libye, objet de querelles permanentes entre rivaux dans ce pays divisé, sur fonds de menaces du camp de l'Est de bloquer les exportations d'hydrocarbures.

La Mission d'appui de l'ONU en Libye (Manul) «se félicite» de la création d'une « haute commission de surveillance financière pour résoudre les questions fondamentales de transparence dans les dépenses des fonds publics et la répartition équitable des ressources », selon un communiqué publié le 8 juillet. Le Conseil présidentiel (CP), plus haute autorité de l'exécutif, a annoncé la création d'une « haute commission financière», chargée « de déterminer les volets des dépenses », à en croire un décret.

Dotée des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique, la Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 et secouée par des divisions entre l'Est et l'Ouest du pays. Deux gouvernements s'y disputent le pouvoir depuis plus d'un an: l'un installé à Tripoli (Ouest) et reconnu par l'ONU, dirigé par Abdelhamid Dbeibah, l'autre dans l'Est, soutenu par le très puissant maréchal Khalifa Haftar.

Les recettes pétrolières, principale source de revenus du pays et souvent au coeur des querelles entre camps rivaux, sont en revanche gérées par la Compagnie nationale de pétrole (NOC) et la Banque centrale, basées à Tripoli. La commission, qui sera présidée par le président du CP, Mohamed el-Manfi, est composée de dix-huit membres représentant notamment le gouvernement Dbeibah, la NOC, les deux chambres, la Cour des comptes, l'Autorité de contrôle administratif, mais également l'armée du maréchal Haftar.

La Manul, qui y voit là « un consensus politique » entre institutions et acteurs politiques rivaux, espère qu'une telle « approche inclusive » puisse renforcer la «transparence dans la gestion des fonds publics et une répartition équitable des ressources nationales ».

Lors d'une allocution devant des officiers de son armée à Rajma (25 km à l'Est de Benghazi), Khalifa Haftar a appelé à un partage équitable des recettes pétrolières, annonçant « un délai jusqu'à fin août » pour qu'une commission s'en charge. Faute de quoi, « les forces armées seront prêtes à répondre aux instructions le moment venu », avait-il prévenu sans donner plus de précisions.

Le 24 juin, Oussama Hamad, chef de l'exécutif parallèle installé dans l'Est, région contrôlée par Haftar et où sont situés les plus importants terminaux pétroliers, avait menacé de bloquer les exportations d'hydrocarbures, exigeant une saisie des revenus pétroliers gérés par ses rivaux dans l'Ouest.