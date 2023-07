Gabon: Ali Bongo Ondimba investi à l'unanimité candidat à l'élection présidentielle par le (PDG)

Réunis ce lundi au Stade Nzeng-Ayong de Libreville en Congrès, les 15 000 responsables et militants du PDG ont investi à l'unanimité le Président Ali Bongo Ondimba candidat à l'élection présidentielle du 26 août 2023 au Gabon.

« Merci pour votre confiance. Merci pour cette investiture ! », a déclaré, sur un ton déterminé, le Distingué Camarade Président. « Je suis prêt ! Prêt comme jamais ! Et je sais que nous allons gagner ! », a-t-il ajouté sous des tonnerres d'applaudissements.

Cette investiture à l'unanimité est la preuve de l'unité qui caractérise le Parti Démocratique Gabonais et, au-delà, la majorité présidentielle. Ali Bongo Ondimba présentera dans les prochaines semaines son projet de société. Un projet qu'il a décrit comme « ambitieux » et « tourné vers les priorités des Gabonais » : l'emploi, la baisse du coût de la vie, l'éducation, l'égalité d'accès aux soins et à la santé, la sécurité.

Convaincu que Ali Bongo Ondimba est le seul choix possible pour permettre au Gabon de poursuivre et d'accélérer sa marche en avant, le Parti Démocratique Gabonais se mobilisera massivement sur le terrain tout au long des semaines à venir pour convaincre les Gabonaises et les Gabonais et offrir au Président une victoire nette et franche.