Cote d'Ivoire: Projet Build - Les parties prenantes dans les pays à faible revenu mobilisées

Le jeudi 06 juillet 2023, à Abidjan, le directeur général du Plan et de la lutte contre la pauvreté, Cissé Marcelin a procédé à l'ouverture d'une journée consultative visant à mobiliser la communauté des parties prenantes du projet Build (Building Capacity for integrated FP/RH and PED Action).

Il s'agissait de renforcer les capacités des acteurs du développement leur permettant de tirer parti des leviers stratégiques liés aux interconnexions entre la Population, l'environnement et le développement (Ped) dans l'optique d'impulser une dynamique de développement systémique et durable dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Cissé Marcelin a traduit l'engagement de la ministre du Plan et du développement, Kaba Nialé à soutenir cette journée consultative qui met en valeur le triptyque, population, environnement et développement (Ped) durable afin de faciliter l'élaboration des politiques au niveau local et sectoriel. Selon lui, cette rencontre avec la communauté des parties prenantes a le mérite d'anticiper sur les défis actuels et futurs liés à ce triptyque et de l'intégrer sur la liste des problématiques pour le développement de la Côte d'Ivoire .

« Nous voulons comme ailleurs développer un réseau de bonnes pratiques sur ces questions en créant la plateforme permettant aux personnes venant des différents ministères, Ong, du secteur privé, de la société civile qui ont été formées de travailler en synergie », a fait savoir pour sa part Edouard Yao, coordonnateur de la région Ouest-Afrique du projet Build. Pour lui, une graine vient d'être semée pour la création d'une plateforme impliquant toutes les personnes formées dans le cadre de la compréhension de l'enjeu Ped.