Congo-Kinshasa: Coopération élevée au niveau global et stratégique, RDC-Chine - Zhao Bin promet d'oeuvrer à la matérialisation du consensus dégagé dans la Déclaration Commune entre Félix Tshisekedi et Xi Jinping

M. Zhao Bin, Nouvel Ambassadeur de Chine en RD. Congo

*Il ne croyait si bien faire lorsqu'en prononçant son allocution, M. Zhao Bin, Nouvel Ambassadeur de Chine en RD. Congo, s'est réjoui, en présence de Vital Kamerhe, Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie Nationale, des Députés, Sénateurs et de tant d'autres invités, à la fois, du monde diplomatique que des différentes corporations socio-professionnelles associés à la soirée d'hier à Fleuve Congo Hôtel, de l'excellence des relations entre la Chine et la RD. Congo.

A cette occasion, il rappelé l'importance de la Visite d'Etat effectuée, il y a quelques en Chine, par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour démontrer qu'avec son Homologue Chinois, XI Jinping, ils ont dégagé un consensus autour d'un florilège de secteurs devant permettre d'accentuer la coopération jusqu'au point de l'élever au niveau stratégique et global. Se disant très heureux d'être celui-là qui, après ce fabuleux hasard, a été nommé en RD. Congo, pour en assurer le suivi et la matérialisation, pour traduire, dans les faits, les volontés communes de deux Chefs d'Etat de la RD. Congo et de la Chine ainsi vivement exprimées.

Discours de l'Ambassadeur ZHAO Bin lors de sa réception de prise de fonction à Kinshasa

Honorable le Président du Sénat,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Mesdames et Messieurs les Chefs de mission diplomatique en RDC,

Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Merci de me faire l'honneur d'assister à ma réception de prise de fonction malgré vos agendas chargés.

C'est pour moi un grand plaisir d'être revenu à la République Démocratique du Congo. Il y a 20 ans, je travaillais à Brazzaville, de l'autre côté du Fleuve Congo, où j'admirais souvent la ville lumineuse de Kinshasa la nuit tombée.

J'ai aussi été impressionné par l'immensité et la fertilité du territoire du Congo quand une fois j'allais par avion du Kinshasa vers Bukavu. C'est justement à ce moment-là, que je me suis dit que ce pays était doté de potentiel dont dépend l'avenir du continent africain. Il y a plus d'un mois, le Président Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO a couronné sa visite d'Etat en Chine de plein succès.

Il s'agit d'un hasard fabuleux que j'ai été nommé, en ce moment charnière des relations sino-congolaises, Ambassadeur de Chine en République Démocratique du Congo et je m'en sens particulièrement honoré.

Au cours du mois écoulé, je pris le temps de m'installer et :

-- J'ai été touché par l'hospitalité de nos amis congolais de tous les milieux et leur profond sentiment d'amitié envers la Chine. Beaucoup d'entre eux m'ont salué en chinois.

-- J'ai vu partout, de mes propres yeux, l'avancement et les accomplissements de la coopération sino-congolaise malgré les années difficiles de la pandémiedeCOVID-19.

En 2022, le volume commercial sino-congolais s'est chiffréà21,9milliards de dollars américains et marqué un nouveau record historique, soit une augmentation de 51,7% sur un an. La Chine garde le podium du plus grand pays investisseur de la RDC depuis quatre ans consécutifs. Les projets phare de la coopération sino-congolaise, comme le Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale et le transformateur du poste de Kinsuka, réalisent chaque jour des progrès.

-- J'ai connu en profondeur les attentes ardentes des Congolais de différents horizons sur l'approfondissement de la coopération avec la Chine. Récemment, une centaine de nos amis congolais ont participé à la 3ème Exposition économique et commerciale Chine-Afrique.

Encore plus nombreux sont nos amis qui n'ont pas pu être présents. Ils m'ont dit que les opportunités étaient tellement recherchées voire insuffisantes, et qu'ils s'impatientent d'attendre la prochaine édition. En bref, à l'image de la RDC et de sa culture, les relations sino-congolaises sont dotées d'une diversité extraordinaire et d'une vitalité forte. C'est une richesse accumulée depuis plus d'un demi-siècle, sachant que nous avons juste célébré le cinquantenaire de la normalisation des relations entre nos deux pays enfin2022. C'est aussi une cause noble mais plein de défis que nous avons à soigner et à développer dans les 50 ans à venir pour les porter à un niveau toujours plus élevé, comme me l'a rappelé mes collègues à Beijing et mes amis congolais ici à Kinshasa. Heureusement, je ne suis pas venu les mains vides.

Dans les bagages que j'ai ramené à Kinshasa, se trouve un mode d'emploi sur les relations sino-congolaises. C'est la Déclaration conjointe entre la République Populaire de Chine et la République Démocratique du Congo. Les deux Chefs d'État ont décidé ensemble, d'élever nos relations bilatérales au niveau de coopération globale et de partenariat stratégique, ce qui a non seulement ouvert un nouveau chapitre historique et de nouvelles perspectives pour les relations sino-congolaises, mais aussi m'a donné les grandes orientations et les références fondamentales de ma mission en RDC.

Depuis un demi-siècle, la Chine est restée fidèle à ses engagements originels. Elle prend la RDC pour un ami éternel, un frère authentique et un partenaire fiable. Comme le souligne la déclaration conjointe sino-congolaise, et de part et d'autre, -- Nous voulons être des partenaires stratégiques qui se font confiance. La Chine a toujours géré ses relations avec la RDC conformément au principe de justice et d'intérêt en faveur des Congolais ainsi qu'à l'esprit de « sincérité, résultats effectifs, amitié et bonne foi ». La coopération sino-congolaise n'est en aucun cas mêlée d'intérêt égoïste du côté chinois, n'est assortie d'aucune condition politique et ne conduit jamais à une ingérence dans les affaires intérieures de la RDC.

-- Nous voulons être des partenaires stratégiques qui coopèrent en toute solidarité. La Chine et la RDC sont toutes les deux de grands pays en développement. La Chine est disposée à renforcer la coordination et la coopération avec la RDC dans 3 les enceintes internationales, à pratiquer conjointement un véritable multilatéralisme et à préserver la justice internationale. La Chine soutiendra fermement et comme dans le passé la RDC dans la sauvegarde de sa souveraineté, de sa sécurité et de son intégrité territoriale.

-- Nous voulons être des partenaires stratégiques mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant. Le bénéfice mutuel et la coopération gagnant-gagnant sont les caractéristiques essentielles de la coopération sino-congolaise. La Chine est disposée à rendre cette coopération plus fructueuse dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route » et de l'initiative pour le Développement mondial, à soutenir la stratégie d'industrialisation de la RDC et à l'accompagner dans le développement économique social, dans le but d'une prospérité partagée.

-- Nous voulons être des partenaires stratégiques étroits grâce aux échanges et l'inspiration mutuelle entre nos deux peuples. La Chine est une civilisation ancienne et la RDC possède également de grandes richesses culturelles. Nous avons l'intérêt commun de renforcer les échanges humains, d'améliorer la compréhension réciproque et de promouvoir l'inspiration mutuelle. Il est souhaitable que les Chinois et Congolais du cercle artistique et les boursiers puissent jouer un plus grand rôle de trait d'union favorisant l'amitié entre nos deux pays. Mesdames, Messieurs,chers amis,

Actuellement, le peuple chinois se rassemble autour du Parti Communiste Chinois pour travailler d'arrache-pied à la promotion de la modernisation à la chinoise. Cette modernisation se distingue par le nombre important de la population, l'objectif de la prospérité commune du peuple tout entier, l'équilibre entre la civilisation matérielle et la civilisation spirituelle, la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature, ainsi que la poursuite de la voie du développement pacifique. Il s'agit d'une nouvelle forme de civilisation humaine à créer. En période de la pandémie, la Chine a réussi à résister aux divers chocs inattendus et à maintenir un développement stable. Au premier trimestre de 2023, le PIB chinois a atteint 4,160 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,5 % en glissement annuel.

Quand la Chine, avec toute sa population de 1,4 milliards d'habitants, réalise au fur et à mesure sa modernisation, elle apportera certainement une impulsion plus forte, une stabilité plus grande et des opportunités plus nombreuses à l'économie congolaise, africaine et même mondiale. Dans les années à venir, je serai un homme d'action résolu à mettre en oeuvre les consensus atteints par les Chefs d'État chinois et congolais, un diplomate 4 agissant qui s'attèle à promouvoir le développement de la coopération sino-congolaise, et un envoyé d'amitié dont la vocation est de renforcer le lien de coeur à coeur entre les deux peuples. Je ne ménagerai aucun effort pour contribuer au développement global des relations sino-congolaises de nouvelle époque. Comme le dit un proverbe africain, voyager seul on va vite, mais voyager ensemble on va loin. La RDC d'aujourd'hui a adopté une politique de partenariat diversifié.

En tant qu'un des plus grands et plus riches pays africains, la RDC aura tous les avantages de faire d'elle-même une plate-forme de coopération amicale pour tous ses partenaires. Avec sa population pleine de vitalité et animée d'enthousiasme, la RDC dispose d'un extraordinaire potentiel de développement et de décollage économique.

Tosimbana maboko makasi (serrons-nous fortement les mains).

Tobongisa (Faisons ce qui est bien) !

Vive la RPC !

Vive la RDC !

Vive l'amitié sino-congolaise ! Je vous remercie !