Congo-Kinshasa: Prétendu contact entre Salomon Kalonda et le M23 - Le Parti de Moïse Katumbi parle d'un mensonge grossier

Le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi est très remonté après les accusations portées contre le conseiller spécial de leader d'Ensemble pour la République. Il l'a exprimé dans une mise au point datée du lundi 10 juillet et signé par le son secrétaire général Dieudonné Bolengetenge.

Dans ce document, le parti de Moïse Katumbi a tenu à fixer l'opinion en commençant par rejeter tous les griefs qui pèsent sur ce cadre d'Ensemble pour la République. Il s'agit de la détention illégale d'arme à feu et de munitions de guerre, de l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à leur devoir et discipline et de l'atteinte à la sûreté de l'Etat.

A propos d'un prétendu contact avec le M23, ledit document renseigne : " Il fait l'objet d'un montage grossier des services en vue de nuire à sa personne et à l'organisation politique à laquelle il appartient, précisément en ce moment déterminant où approchent des élections. Cette cabale est orchestrée suite à la montée en puissance de l'opposition politique et particulièrement du président national du parti Ensemble pour la République.

En définitive, c'est une affaire politique et non judiciaire ». C'est l'occasion pour ce parti du chairman de Mazembe d'attirer l'attention de l'opinion sur des faits qui renseignent énormément sur l'affaire Salomon Idi K. Della.

Il s'agit "Une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux qui dévoile tous les plans concoctés par les Services de l'Etat-Major du renseignement militaire cherchant à lier, à tout prix, Monsieur Salomon Salomon Idi Kalonda Dellad u mouvement M23. En effet, dans cette vidéo on entend clairement le nommé Michel Mokaria , détailler toutes les sollicitations dont il a été l'objet pour atteindre ce funeste projet. Ce dernier se dit prêt à témoigner devant toutes les autorités compétentes à condition qu'on lui garantisse protection", indique la même source.

Et d'ajouter : "Monsieur Salomon Idi Kalonda Della est totalement innocent des accusations portées contre lui, Il fait plutôt l'objet d'un montage grossier des services, en vue de nuire à sa personne et à l'organisation politique à laquelle il appartient, précisément en ce moment déterminant où approchent des élections. Cette cabale est orchestrée suite à la montée en puissance de l'opposition politique et particulièrement du président national du parti Ensemble pour la République. En définitive, c'est une affaire politique et non judiciaire".

Arrêté le mardi 30 mai, alors qu'il voulait prendre son avion pour Lubumbashi, Salomon Kalonda Idi, Conseiller spécial de Moïse Katumbi est détenu dans les locaux de la DEMIAP (Détection militaire des activités anti-patrie) avant son transfèrement en début juin, à l'auditorat militaire.