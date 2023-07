Congo-Kinshasa: Elysé Bokumwana invite les participants à réaliser un travail de qualité pour améliorer les conditions de vie sociale des congolais

Elysé Bokumwana Maposo, Vice-Ministre du Budget

*Elysé Bokumwana Maposo, Vice-ministre du Budget, a, au nom du Ministre d'Etat Ministre du Budget Aimé Boji Sangara en mission, procédé, ce lundi 10 juillet 2023 au salon rouge de l'Immeuble Intelligent, au lancement des conférences budgétaires de l'exercice 2024 prévues du 10 au 21 juillet 2023.

Dans son allocution, le Vice-ministre du Budget Elysé Bokumwana Maposo a montré aux conférenciers l'importance desdites assises qui sont une étape décisive du processus d'élaboration du budget inscrite dans le calendrier budgétaire.

C'est l'occasion, pour le Gouvernement, de traduire, à travers les lignes budgétaires élaborées par les sectoriels, son programme d'action, afin d'atteindre les objectifs socio-économiques fixés en étroite ligne avec la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Ces conférences, dit le Vice-ministre du Budget, offrent également un cadre de discussion autour des prévisions budgétaires élaborées par les services, afin de s'assurer de la cohérence des actions de politiques publiques prévues, avec les politiques contenues dans le cadre Budgétaire à Moyen Terme, et ce dans le respect de la contrainte budgétaire.

En effet, la politique budgétaire envisagée repose, en matière des dépenses, sur la réduction de train de vie des institutions et Ministères en 2024, la rationalisation des dépenses de rémunérations, la priorisation de secteurs de sécurité, de santé, de l'enseignement et de l'agriculture dans l'affectation des ressources, a fait savoir le Vice-ministre du Budget aux conférenciers.

Par ailleurs, il sied de signaler que le budget de l'exercice 2024 s'élabore dans un contexte économique caractérisé principalement par la poursuite de la guerre à l'Est du pays et le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui nécessitent du Gouvernement des efforts conséquents, en vue de réduire leurs effets néfastes déjà manifestes sur l'économie de la RDC.

En matière des dépenses, les discussions sur les crédits sollicités par les services doivent permettre au Gouvernement de faire un arbitrage sur le relèvement du défi de développement du pays notamment dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre du Programme de Développement Local à la base des 145 Territoires, l'amélioration progressive des conditions sociales et économiques de la population, la poursuite de la sécurisation de la partie Est du pays (Nord Kivu et Ituri) et le renforcement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays.

Avant de clore son discours, le Vice-ministre du Budget Elysé Bokumwana Maposo, au nom du Ministre d'État Ministre du Budget Aimé Boji Sangara, a souligné que la tenue de ce rendez-vous annuel doit impérativement aboutir à l'élaboration d'un budget réaliste en harmonie avec le Programme économique conclu avec le FMI dont la 4eme revue venait d'être validée par son Conseil d'administration, preuve du respect des engagements du Gouvernement Congolais.

Ainsi, Elysé Bokumwana Maposo a-t-il invité les participants à ne ménager aucun effort, tout au long de ces conférences, pour produire un travail de qualité, susceptible de doter le pays d'une préfiguration des dépenses et des recettes crédibles, permettant au Gouvernement d'améliorer les conditions de vie des congolaises et congolais.