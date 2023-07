Congo-Kinshasa: Six mois seulement après, Primera Gold DRC SA - Une série de grandes réalisations dévoilées à mi-parcours

*Un vent de changement souffle dans le secteur de la production de l'or artisanal congolais. Six mois seulement après sa création, Primera Gold DRC SA se félicite d'avoir enregistré plusieurs prouesses et relevé de nombreux défis auxquels l'entreprise était confrontée. Tel est l'essentiel de ce qu'il convient d'être retenu, après la tenue, le vendredi dernier à Kinshasa, d'une conférence de presse co-animée notamment, par son Président du Conseil d'Administration et son Directeur Général qui, littéralement, ont vanté ses multiples réalisations en ce si laps de temps.

« Il était question de fixer et de répondre à toutes les questions confuses qui ont tendance à ne pas reconnaître les efforts menés par Primera Gold. Après seulement 6 mois d'activités, Primera Gold DRC SA vient d'exporter, officiellement, 2 tonnes d'or

artisanal, un record équivalant à 80 ans des exportations de la province du Sud-Kivu, en partant de la moyenne de 25 kg exportés par an et à 20 ans des exportations d'or artisanal de toute la RDC sur une moyenne de 100 Kg l'an.

Pour rappel, en 2021, seulement 23 kg ont été déclarés officiellement exportés et 34 kgs en 2022. Comment se fait-il que cette réalité n'avait jamais interpellé l'opinion ? N'eut était la persistance de la fraude, il serait possible d'exporter officiellement, à partir de la seule province du Sud-Kivu, entre 1 500 et 3 000 kg par mois.

Mais, pour y arriver, il faut compter sur les efforts, le patriotisme de tous les acteurs exerçant dans ce secteur et, surtout, sur la reconversion des fraudeurs », a déclaré le directeur général, Joseph Kazibaziba.

Créée avec mission de permettre à l'État congolais d'exercer sa pleine

Souveraineté sur les minerais des filières aurifères et stannifères, que sont l'or, la cassitérite, le coltan et le wolframite (3TG), issus principalement de l'exploitation artisanale, qui échappaient, jadis, au circuit officiel à cause de la fraude massive vers les pays voisins et étrangers.

Primera Gold DRC SA a pu ramener dans le circuit bancaire, toutes les transactions financières liées à l'achat et à la commercialisation de l'or.

« S'agissant de la circulation incontrôlée des capitaux en dehors du circuit bancaire, Primera Gold DRC SA a apporté une réponse claire en ce sens. C'est la première fois que les flux financiers pour l'achat et la commercialisation de l'or artisanal sont rapatriés dans le circuit bancaire en RDC », a renchéri, substantiellement, le Directeur Kazibaziba, tout en dévoilant, en outre, les perspectives d'avenir de cette société, au bénéfice de la RD. Congo et de la population congolaise.

« D'ici la fin de cette année 2023, Primera Gold DRC SA projette de rapatrier plus de 500 millions de dollars américains, ce qui aura un impact avantageux sur l'équilibre de la balance commerciale et qui devra accroître les chiffres d'affaire des banques partenaires et assureurs, développer bien d'autres activités économiques connexes par la création de véritables richesses et la réduction du taux élevé de la pauvreté », a-t-il dévoilé.

Devant la presse, le président du Conseil d'Administration de Primera Gold DRC SA, Vagheni pay pay a, par ailleurs, expliqué que Primera n'a jamais reçu d'allègements fiscaux, et que l'accord de Joint-Venture ne peut être considéré comme un contrat léonin.

Selon ce contrat, précise-t-il, la RDC prend une taxe unique, de 0,25% mais aussi, 45% de bénéfice, et que Primera n'a pas le monopole, ni l'exclusivité de l'exploitation des mines d'or, comme d'aucuns peuvent l'imaginer.

Primera Gold DRC SA, a pour mission notamment la lutte contre la fraude et la contrebande de l'or artisanal. Elle est née de l'Accord de Joint-venture conclu le 10 décembre 2022 entre la République démocratique du Congo et les Emirats Arabes Unis.