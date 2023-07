Congo-Kinshasa: Une médaille de reconnaissance décernée à sa famille biologique, RDC - Honorius Kisimba Ngoy décoré à titre posthume par l'Ordre National des Avocats

*Enfin, c'est avec faste que l'on peut, désormais, tourner la page d'une lutte de longue haleine engagée aussi bien par les siens biologiques que ses nombreux disciples exerçant les fonctions d'Avocats en RD. Congo.

Professionnel hors-pair, école incarnée de la pratique du droit congolais, tout Premier Bâtonnier National de la RDC, Honorius Kisimba Ngoy Ndalawe a été décoré à titre posthume par l'Ordre National des Avocats, en décernant ainsi une médaille de reconnaissance à sa famille biologique représentée, pour la circonstance, par Me Maj Kisimba Ngoy, fils du défunt et Avocat de profession, comme le fut, d'ailleurs, son Feu père, de son vivant. C'était en marge de la clôture des assises du 55ème anniversaire de l'existence du Barreau Congolais, hier lundi 10 juillet 2023, au Salon Congo du Pullman Grand Hôtel, et organisées par l'Ordre National des Avocats (ONA).

Hommages au Pionnier

Procédant à cette cérémonie de reconnaissance, Me Michel Shebele Makoba, actuel Bâtonnier National et Président de l'Ordre National des Avocats, s'est exprimé en ces termes : « L'Ordre National des Avocats a tenu à remettre à la famille du Premier Bâtonnier National, Kisimba Ngoy, pour ses oeuvres en faveur de cette structure. C'est une personne qui a servi l'ONA avec honneur et dignité. C'est à ce titre que nous remettons à titre posthume à sa famille et son fils Avocat à son tour, la médaille en signe de reconnaissance », a-t-il déclaré.

%

Honoré par cette reconnaissance grandiose, Maj Kisimba Ngoy, Avocat et ancien Ministre des Affaires foncières au Gouvernement Muzito I, a témoigné sa gratitude envers le Bâtonnier National et le Conseil de l'ONA. « Il est difficile de pleurer Honorius Kisimba parce qu'il a marqué l'histoire de notre Barreau à plus d'un titre en tant que Premier Bâtonnier National. C'est un devoir de mémoire que le Bâtonnier National et le Conseil National de l'ONA a voulu honorer la mémoire de ce grand homme », s'est-il exprimé dans un échange en aparté avec les fins limiers de La Prospérité.

Ne s'attribuant aucunement ce mérite, il a salué vivement l'implication d'autres parties membres de l'ONA dans le couronnement de cette lutte. « Seulement, je ne peux pas personnaliser cette fierté puisqu'elle veut au-delà des efforts de la famille biologique. Il y a dans cette corporation de nombreux Avocats qui se considèrent disciples de l'école de Feu Honorius Kisimba Ngoy, ce dernier étant un grand maître », a affirmé Me Maj Kisimba Ngoy.

55 ans, ça se célèbre !

Par ailleurs, il sied de rappeler que cette cérémonie de reconnaissance a ponctuée une journée scientifique organisée en marge du 55ème anniversaire d'existence du Barreau Congolais.

Entamée aux alentours de dix heures du matin, cette phase réflexive était animée tour à tour par Désiré-Cashmir Kolongele Eberande, Ministre du Numérique, exposant sur la portée du Code du Numérique dans l'exercice de la profession d'Avocat.

Ainsi que la brillante intervention de Me Ader Kisula Betika Yéyé, Premier Avocat Général près la Cour de Cassation et Secrétaire Exécutif de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers, axée sur la loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.