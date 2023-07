Algérie: Faid préside l'Assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid a présidé, lundi à Alger, la session de l'Assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité (CNC), durant laquelle il a souligné l'importance de construire une base solide pour asseoir les réformes de la comptabilité financière, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue en présence des membres du Conseil et des cadres du secteur des Finances, a été l'occasion de marquer le redémarrage des activités régulières de cette institution, selon le communiqué rappelant que "conformément aux dispositions de l'article 15 du décret exécutif n 11-24 du 27 janvier 2011, le CNC doit se réunir au moins deux fois par an, mais cette obligation est restée en suspens depuis décembre 2018, en raison de contraintes organisationnelles et de la crise sanitaire mondiale due à la pandémie de Covid-19".

Cette session a permis de "réaffirmer l'engagement des pouvoirs publics à respecter strictement la réglementation en vigueur et à apporter davantage de rigueur et de régularité dans le déroulement des assemblées plénières de cette institution".

Soulignant les efforts déployés les services du Conseil malgré les défis rencontrés pendant cette période difficile, le ministre a tenu à exprimer sa gratitude et son soutien à l'égard des membres de cette institution et s'est dit déterminé à les accompagner pour atteindre les objectifs fixés, en adoptant une nouvelle approche dans la gestion des missions et des responsabilités du Conseil, ainsi que dans la mise en oeuvre de son plan d'actions.

Il a expliqué que le bilan des quatre dernières années de travail intense était "positif", malgré le ralentissement causé par la crise de Covid-19.

Selon lui, ce temps a permis d'acquérir une meilleure compréhension du contexte global de la profession comptable et de prendre conscience sur certains sujets, resté en suspens jusque-là.

En effet, les réflexions menées ont abouti à des propositions de solutions qui ont été validées par la suite et des décisions, qui sont aujourd'hui, en voie de concrétisation.

Parmi ces axes figurent notamment la poursuite de l'élaboration des référentiels comptables pour la comptabilité financière, y compris l'évaluation et la révision de la loi 07-11 du 25 novembre 2007 portant Système comptable financier, ainsi que l'élaboration des plans comptables sectoriels et des Normes algériennes d'audit (NAA). Ces référentiels constituent une base juridique "solide" qui renforce le dispositif réglementaire en place, explique-t-on.

Le ministre a cité également, parmi ces axes, la poursuite de l'assainissement de la profession comptable, en se conformant aux dispositions de la loi n 10-01 du 29 juin 2010 concernant les professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. "Des mécanismes seront également mis en place pour lutter contre l'exercice illégal de la profession", a-t-il affirmé.

Le ministre a annoncé aussi l'ouverture prochaine de l'Institut d'enseignement spécialisé de la profession comptable (IESPC), situé à l'Ecole nationale du trésor à Tipaza.

"Cette initiative permettra de former les professionnels dans le nouveau contexte budgétaire et comptable, en mettant l'accent sur la convergence des métiers et l'approche managériale publique. Elle contribuera également à la création d'un pôle d'excellence au service de l'économie nationale", d'après la même source.

M. Faid a cité, dans le même contexte, la réactivation du dossier de l'évaluation et de la révision de la loi n 10-01 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé à travers la création d'un groupe de travail qui aura pour mission principale d'examiner les textes de loi restés en suspens et de préparer une mouture de loi et de ces textes d'application amendés.

Outre la rénovation du site web du CNC pour le rendre plus attractif, d'optimiser sa structure et d'actualiser ses fonctionnalités, le ministre a évoqué l'ouverture des inscriptions au stage réglementaire de "comptable agréé" et le lancement de l'opération de préinscription en ligne via le site web de cette institution. "Cette démarche s'inscrit dans la numérisation des services du Conseil, en accord avec les orientations du président de la République visant à moderniser le secteur des Finances", est-il souligné dans le communiqué.

Le communiqué a fait état également de la poursuite de l'organisation de l'examen à titre transitoire pour l'obtention du diplôme d'expert-comptable jusqu'à 2025, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Ordre national des experts comptables.

A la fin de son discours, le ministre a affirmé que "le CNC est déterminé à construire une base solide pour asseoir toutes les réformes liées à la comptabilité financière, à renforcer la profession comptable grâce aux efforts de tous les acteurs et à relever les défis qui se présentent, tout en restant convaincu que, grâce à une collaboration étroite et à un travail commun, nous atteindrons nos objectifs et nous positionnerons la profession comptable algérienne au niveau des standards internationaux", selon le communiqué.