Algérie: Oran - Coup d'envoi de la 13e édition du Festival de la chanson raï

ORAN — Le coup d'envoi de la 13e édition du Festival culturel national de la chanson raï a été donné, lundi soir au théâtre de plein air Hasni Chekroune à Oran, en présence d'un représentant du ministère de la Culture et des Arts, des autorités de la wilaya, des personnalités artistiques et culturelles et un large public, majoritairement composé de jeunes.

Dans un discours prononcé au nom de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, Cherchabil Nabila a souligné que la chanson raï, qui a été inscrite par l'UNESCO, il y a quelques mois, dans le cadre du patrimoine culturel immatériel, représente une partie intégrante du patrimoine culturel algérien et a contribué, depuis son apparition, à documenter la vie culturelle et sociale des Algériens.

A l'occasion, la ministre de la Culture et des Arts a appelé les artistes, notamment les compositeurs et chanteurs, à oeuvrer à l'enrichissement de la chanson raï, à figurer parmi les ambassadeurs algériens de la culture et de l'art dans le monde, et à oeuvrer à accroître sa diffusion.

M. Bousmaha Mohamed, Commissaire du Festival culturel national de la chanson raï, a déclaré que le Commissariat du Festival cherche à faire de ce rendez-vous culturel et artistique annuel un festival mondial, qui attire des stars de classe mondiale et même un public extérieur à l'Algérie, en proportion avec l'ampleur de la diffusion de ce genre musical, au niveau arabe et international.

Lors de la première soirée du festival, 5 chanteurs sont montés sur scène, à savoir Cheb Wahid, Cheba Ramissa, Cheb Abbes, Cheb Bilal et Sofiane Saïdi. Ils ont interprété un ensemble de chansons, dont certaines appartenaient aux vedettes de la chanson raï, comme le regretté Cheb Hasni, dont la mémoire a été honorée, aujourd'hui.

L'humoriste Mohamed Khassani, a également contribué à l'animation de cette soirée à travers des spectacles comiques qui ont reçu un large écho du public.

Cet événement, qui se poursuivra jusqu'au 14 juillet, avec la participation de 22 chanteurs, mettra à l'honneur les artistes qui ont influencé la musique et la chanson raï et ont oeuvré à la préservation de cet héritage, sachant qu'à chaque soirée artistique, un artiste, tels que Cheb Hasni et Djillali Amarna seront honorés.

La 13ème édition du Festival Culturel de la chanson raï se distingue par l'organisation d'un colloque académique, mercredi prochain à la Maison de la Culture, Zeddour Brahim Belkacem, sur ce genre artistique.