Cote d'Ivoire: Hacktourisme CAN 225 - Les Digicodeuses de DigiFemmes Academy remportent le 2è prix

Les Digicodeuses de DigiFemmes Academy ont remporté le 2è prix du Hacktourisme Can 225, rapporte un communiqué de DigiFemmes transmis à Fratmat.info, ce lundi 10 juillet 2023. Les participantes du programme DigiFemmes Academy ont participé au "Hacktourisme CAN 225" où elles ont remporté la 2ème place. Il fausignaler que cet hackaton est organisé par le ministère du tourisme à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. L'événement s'est déroulé sur une période de trois jours, du 23 au 25 juin, à l'INP-HB.

Le Hacktourisme Can 225 est un hackathon rassemble les esprits les plus créatifs et innovants de la communauté numérique pour résoudre des problèmes concrets dans le domaine du tourisme. Les équipes participantes doivent concevoir des solutions technologiques novatrices pour améliorer l'expérience des voyageurs et promouvoir les destinations touristiques du pays.

Après seulement six mois d'apprentissage à DigiFemmes Academy, les digicodeuses ont prouvé qu'elles sont de véritables forces motrices dans le domaine de la technologie.

Leur projet, Food Ivoire s'est distingué pour sa convivialité, son impact potentiel sur l'expérience touristique et son potentiel de transformation du secteur. Notons que Food Ivoire vise à développer une application mobile dédiée à la promotion de la gastronomie ivoirienne ainsi que de certains pays africains pendant la Coupe d'Afrique des Nations (Can) en Côte d'Ivoire. La plateforme offrira aux visiteurs et aux résidents une expérience culinaire inédite.

Pour la Directrice du programme DigiFemmes, Nadine Zoro epse N'guettia cette victoire témoigne de la qualité de l'éducation et de l'encadrement offerts par DigiFemmes Academy. « Nous sommes fiers de fournir un environnement inclusif et stimulant qui permet à nos étudiantes de développer leurs compétences en programmation et en entrepreneuriat et de concrétiser leur passion pour la technologie », s'est-elle réjouie.

Financé par le Millenium Challenge Corporation, Usaid et Microsoft, en partenariat avec l'Ensea, le programme DigiFemmes est un programme d'assistance technique holistique visant à renforcer la capacité des femmes de Côte d'Ivoire à gérer et à développer des entreprises prospères en participant à l'économie numérique.