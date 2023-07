Cote d'Ivoire: Construction de logements - La Badea prête 45 milliards de Fcfa à la Côte d'Ivoire

La Banque Arabe pour le Developpement Economique en Afrique (Badea) vient d'accorder un prêt de 45 milliards de Fcfa à la Côte d'Ivoire, pour l'aider dans la mise en ouvre de la première phase du programme d'urgence de 25 000 logements sociaux et économiques à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays.

Dans ce programme de 25 000 logements, la Badea va financer 7500. Les 45 milliards qui ont fait objet de signature vont aider à la mise en oeuvre du projet pilote qui consiste à la construction de 1240 appartements dans la ville d'Abidjan, dont 800 appartements à Yopougon Bae-Cité Policière et 440 appartements à Attécoubé-Locodjro. Précisément, il s'agira de la construction d'un total de 31 immeubles de type R+9 de 40 appartements chacun.

Les 45 milliards de Fcfa qui vont servir à la mise en oeuvre de ce projet pilote ont fait l'objet d'une signature d'accord de prêt, le lundi 10 juillet 2023, à la Primature au Plateau. Ce sont le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly et le directeur général de la Badea, Docteur Sidi Ould Tah, qui ont paraphé le document. En présence de la ministre du Plan et du développement, Kaba Nialé (representante du Premier ministre ivoirien) et du ministre Bruno Koné, de la construction, du Logement et de l'Urbanisme (Mclu), ministère technique bénéficiaire.

C'est pourquoi, Bruno Koné a exprimé sa gratitude au directeur général de la Badea, le Dr Sidi Ould Tah, pour son attachement indéfectible à la Côte d'Ivoire. Surtout pour le traitement accéléré et la réponse favorable qu'il a bien voulu accorder à la requête, et pour l'appui inestimable qu'apporte son institution dans le financement du programme d'urgence de 25 000 logements sociaux et économiques.

Ce programme, dont le coût global est estimé à environ 500 milliards de Fcfa vise la construction de 25 000 logements en centres urbains, dont 20 000 unités à Abidjan intramuros et 5 000 unités à l'intérieur du pays, dans les villes de Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San Pedro.

L'État ivoirien va prendre en charge les travaux des Vrd

En contrepartie du prêt octroyé, l'État ivoirien va prendre en charge les travaux de renforcement des voiries et réseaux divers (Vrd) sur les sites du programme, ainsi que la réalisation des équipements de proximité : Écoles, Marchés, Centres de santé.

« C'est donc le lieu de solliciter l'accompagnement bienveillant et diligent des Ministères techniques compétents (Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État/Ministère de l'Économie et des Finances) pour faciliter la prise en charge de ces travaux pour lesquels des budgets nécessaires devront être mobilisés », a appelé Bruno Koné.

La Badea s'engage à continuer de mobiliser les ressources pour la CI

Le directeur général de Badea, Sidi Ould Tah dit apprécier la coopération entre sa banque et la Côte d'Ivoire. La qualité de cette coopération satisfait sa banque qui s'engage à continuer de soutenir le gouvernement ivoirien pour la mobilisation de ressources en faveur de ses projets et programmes de développement. Une occasion pour lui de présenter son programme quinquennal qui est en cours de finalisation. Ledit programme qui accordera au logement social toute sa place qu'il mérite dans les programmes et projets de la Banque.

Cette signature est un important pas dans la réalisation du programme présidentiel d'urgence

Nialé Kaba tout en exprimant la gratitude du gouvernement au directeur général de la Badea, Sidi Oultd Tah, a salué l'amitié qui existe depuis des années entre la Badea et la Côte d'Ivoire. Cette amitié pour laquelle la Badea ne ménage aucun effort pour prendre une part active à l'atteinte des objectifs du développement de la Côte d'Ivoire déclinés à travers son plan national de développement.

Pour la ministre du Plan et du développement, cette signature est un important pas dans la réalisation du programme présidentiel d'urgence de construction de logements sociaux économiques en côte d'Ivoire qui ambitionne la construction de 150 unités de logements à l'horizon 2025 afin de réduire l'important déficit de logements en Côte d'Ivoire.