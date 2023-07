Congo-Kinshasa: Butembo - Formation gratuite des enfants et des jeunes en poésie et art oratoire

Le cénacle des poètes dénommé « la Plume d'Or » a lancé, lundi 10 juillet à Butembo (Nord-Kivu), une formation gratuite en écriture et en art de scène, appelée « Ecole de la poésie ». Cette formation se déroulera durant toutes les vacances scolaires. Elle a pour objectif de former des enfants de 5 à 13 ans en poésie et art oratoire, apprendre aux adultes comment écrire un poème. Dieu-Merci Nguomoja, encadreur principal du cénacle des poètes de Butembo, invite ainsi les enfants et les jeunes à apprendre et à réveiller le génie créateur endormi en eux :

« Nous essayons d'occuper les jeunes pendant cette période des grandes vacances. Nous les montrons comment exploiter et réveiller des talents endormis au fond d'eux. Quand on n'a pas un talent qu'on ne veut pas exploiter, on l'exploite autrement et négativement. Nous sommes dans une zone où on l'on retrouve des gens, à défaut de réveiller leurs talents, se retrouvent dans des milices. Et là, ils vont négativement exploiter leurs talents ».

Les enfants apprennent la poésie, comment monter sur la scène, comment se présenter et parler en public sans peur. Les adultes, eux, sont formés à écrire la poésie. Les critères de sélection à la formation consistent seulement à avoir des notions de base en français c'est-à-dire, être en mesure de s'exprimer et écrire en français, a indiqué Dieu-Merci Nguomoja.