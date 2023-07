Afrique: 920 millions de personnes pourraient être confrontées à des conflits liés aux cours d'eau d'ici à 2050 - Ce que notre étude a révélé en Afrique

analyse

Le projet de grand barrage de la Renaissance éthiopienne sur le Nil est entré en service en février 2022. Il a renforcé les tensions entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Ces trois pays sont les plus dépendants de l'eau du Nil. Le Soudan et l'Égypte considèrent le barrage de 4,6 milliards de dollars comme une menace pour leur approvisionnement vital en eaux. L'Éthiopie le considère comme essentiel à son développement.

Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres conflits qui peuvent surgir entre des États qui partagent des bassins fluviaux. Et ces conflits risquent fort de devenir plus fréquents avec l'augmentation des températures mondiales.

Des centaines de rivières sont partagées entre deux ou plusieurs pays. Le partage des eaux peut être une source de coopération ou de conflit. Cela dépend des conditions économiques, culturelles et institutionnelles. Il dépend également des relations historiques entre les pays.

Bien que la coopération l'emporte historiquement sur le conflit et que des conflits internationaux violents à grande échelle n'aient pas eu lieu jusqu'à présent, les tensions autour de l'eau existent depuis longtemps. Elles augmentent dans plusieurs bassins fluviaux.

L'Afrique compte 66 bassins fluviaux transfrontaliers. Il s'agit notamment du bassin du Nil et des bassins du Juba-Shebelle et du lac Turkana dans la Corne de l'Afrique. Le risque de conflit peut augmenter avec la croissance démographique, l'intensification de l'utilisation de l'eau et les changements climatiques.

Il n'existe pas de consensus sur les mécanismes précis qui alimentent les conflits dans ces bassins. Il est toutefois possible d'identifier les bassins où les risques devraient s'aggraver. Pour ce faire, on peut combiner les données sur les conditions de risque de conflit identifiées dans la littérature existante.

Dans une étude récente que j'ai menée avec trois chercheurs en systèmes d'eau de l'IHE Delft, de l'université d'Utrecht et de l'université de Wageningen & Recherche, nous avons proposé trois scénarios possibles concernant les risques de conflit dans les bassins fluviaux transfrontaliers mondiaux.

Notre étude prévoit que si rien ne change de manière substantielle dans la gestion des bassins fluviaux transfrontaliers et si le changement climatique s'aggrave, 920 millions de personnes vivront dans des bassins à risque de conflit très élevé à élevé d'ici 2050.

Si les nations améliorent l'utilisation de l'eau, renforcent la coopération et font davantage pour prévenir ou atténuer les conflits, ce nombre tombera à 536 millions.

Les traités sur l'eau et les organisations de bassin fluvial solides augmentent la probabilité d'une coopération stable et à long terme entre les États.

Notre étude

Notre étude combine des projections sur la construction de méga-barrages et la résilience institutionnelle. Elle a examiné les facteurs de risque hydroclimatiques, de gouvernance et socio-économiques. La combinaison de ces facteurs a permis de se faire une idée du risque global de conflit par bassin fluvial transfrontalier.

Nous avons utilisé une interprétation large des conflits liés aux ressources transfrontalières en eau. Il peut s'agir d'accusations, de tensions diplomatiques, de sanctions économiques ou de conflits violents.

Un manque de coopération entre les pays peut entraîner une perte des avantages qui pourraient découler d'activités communes. Il s'agit notamment de l'adaptation au changement climatique, de la protection de l'environnement et du développement socio-économique. Les tensions entre les États sur ces questions peuvent également s'étendre à d'autres secteurs, compromettant les relations politiques ou économiques régionales.

Nos résultats

Nos résultats montrent que dans un scénario de statu quo - où aucun changement majeur n'est apporté - 920 millions de personnes sur les 4,4 milliards de personnes vivant dans des bassins fluviaux transfrontaliers vivront dans des bassins à risque de conflit très élevé à élevé d'ici à 2050. En Afrique, ce nombre inclut les habitants de l'Érythrée, de l'Éthiopie, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, de la Somalie, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Niger. Il inclut également les habitants du Mozambique, du Malawi, du Bénin et du Togo.

Dans le scénario "ambition élevée", qui implique une amélioration des pratiques d'utilisation de l'eau et une plus grande résilience des institutions, ce nombre diminue pour atteindre 536 millions. Le scénario "ambition faible" implique une certaine amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'eau, de la capacité institutionnelle et de la qualité de la gouvernance. Selon ce scénario, 724 millions de personnes vivraient dans des bassins à risque de conflit très élevé à élevé d'ici 2050.

Les bassins d'Afrique et d'Asie en particulier devraient être confrontés à des risques globaux élevés, car plusieurs risques s'y télescopent. En Afrique, plusieurs bassins sont confrontés à des risques supplémentaires tels que la forte variabilité des flux d'eau et la disponibilité limitée de l'eau. Les pays en aval dépendent également des pays en amont.

Les tensions actuelles sur le Nil à propos du grand barrage de la Renaissance de l'Éthiopie, par exemple, pourraient s'aggraver lorsque l'Éthiopie décidera de construire plusieurs nouveaux méga-barrages hydroélectriques. L'Égypte et, dans une moindre mesure, le Soudan sont très dépendants des ressources en eau liées au bassin.

Ce que cela signifie

Notre étude montre que 11 autres grands barrages hydroélectriques pourraient être construits dans le bassin du Nil. Ces prévisions sont basées sur la faisabilité physique, le rendement énergétique et les coûts de construction. La projection tient compte de certaines restrictions, telles que les réserves naturelles protégées.

Sept de ces barrages seraient situés en Éthiopie et les quatre autres au Sud-Soudan. La construction de ces barrages se ferait dans un contexte de pénuries d'eau croissantes, de fortes dépendances à l'égard de l'eau et de ressources économiques limitées pour faire face aux risques liés à l'eau.

Ces nouveaux barrages pourraient aggraver les effets du changement climatique régional et les besoins en eau, en particulier lorsque la population et l'économie sont en pleine croissance. Bien que les spécialistes ne puissent pas prédire quand cela se produira, une sécheresse pluriannuelle dans le bassin du Nil est inévitable. Cela aurait de graves conséquences sur la répartition de l'eau.

La perspective d'une sécheresse pluriannuelle dans certaines parties du bassin du Nil exige des préparatifs dès aujourd'hui. Et même si l'impact des nouveaux barrages sera modéré, la perception du risque pourrait affecter la façon dont l'Égypte, par exemple, prend des décisions sur la coopération fluviale partagée.

Deux autres grands bassins - le Juba-Shebelle au Kenya, en Somalie et en Éthiopie, et le bassin du lac Turkana au Kenya et en Éthiopie - devraient être confrontés à des niveaux élevés de risque de conflit. Dans ces deux bassins, de multiples problèmes, tels que les conflits locaux, le faible développement humain et la disponibilité limitée de l'eau, s'y entrechoquent aujourd"hui.

Cette situation pourrait s'aggraver si des efforts supplémentaires ne sont pas déployés d'ici à 2050, en raison d'une croissance démographique relativement élevée et des effets du changement climatique, sans ressources suffisantes pour s'adapter.

Même dans notre scénario très ambitieux, qui implique des améliorations substantielles de la gestion de l'eau, de la gouvernance nationale globale et de la résilience institutionnelle, les bassins du Juba-Shebelle et du lac Turkana sont toujours confrontés à des risques élevés.

Les défis et les risques auxquels ces bassins sont confrontés doivent être explicitement inclus dans des plans plus larges. Par exemple, lorsque de grands barrages hydroélectriques sont construits, leur exploitation ne doit pas entraver les objectifs d'adaptation au climat de l'ensemble de la région.

