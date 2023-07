Egypte: 7 millions de touristes ont visité le pays au cours du premier semestre de cette année

Plus de 7 millions de touristes ont visité l'Egypte au cours du premier semestre de cette année, a confirmé Ahmed Issa, ministre du Tourisme et des Antiquités, appréciant les efforts du secteur privé et la coopération fructueuse des autorités concernées pour atteindre les objectifs de l'industrie du tourisme en Égypte, en particulier dans le secteur hôtelier.

Le Comité permanent d'agrément des établissements hôteliers et touristiques a poursuivi ses réunions périodiques, lundi, alors que le ministre a présidé la sixième réunion du comité, au siège du ministère dans la Nouvelle Capitale Administrative (NCA).

M. Issa exprimé sa fierté de déménager pour travailler dans la NCA et le système de travail qui s'y trouve, et ce que cela apportera en termes d'augmentation de l'efficacité et de la productivité, et du retour fructueux sur l'investissement dans l'industrie du tourisme en Egypte.