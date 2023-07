Tunisie: Céréales - Le gouvernement annonce une série de mesures pour améliorer l'approvisionnement du marché

Tunis — De nouvelles mesures urgentes visant à améliorer l'approvisionnement du marché en céréales et dérivés ont été annoncées, lors d'une séance de travail présidée à la Kasbah, par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a annoncé mardi la présidence du gouvernement sur sa page facebook.

Parmi les décisions prises à l'issue de cette réunion tenue lundi, figurent l'accroissement des quantités mensuelles distribuées par l'Office des céréales, en les portant à 70 mille quintaux de blé tendre et à 50 mille tonnes de blé du et l'augmentation du rythme de distribution des céréales auprès des minoteries, ainsi que des farines et de semoules. Des quantités supplémentaires seront consacrées aux régions prioritaires, d'après la même source.

Il a également été décidé de mettre en place un système numérique afin de contrôler la distribution des céréales et dérivés et de connecter les différents acteurs du circuit de la distribution et de lancer un programme de contrôle spécifique visant à lutter contre les pratiques de monopole et de détournement de ces denrées alimentaires.

La cheffe du gouvernement a, par ailleurs, ordonné de coordonner entre l'administration et les professionnels du secteur afin de revoir les congés hebdomadaires de certaines boulangeries de manière à répondre aux besoins de consommation de certaines régions. Elle a également, appelé les différents intervenants à redoubler leurs efforts afin de garantir l'accès des céréales aux citoyens et à faire barrage à toutes les tentatives de spéculation.

Elle a recommandé la mise en place d'une carte numérique permettant un suivi instantané des quantités de céréales distribuées.