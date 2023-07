Tunisie: ESS - Reprise des entraînements le 17 juillet: La continuité est de mise

Avec la prolongation pour un bail d'un an supplémentaire de Faouzi Benzarti à la tête du club, épaulé par son adjoint Ben Younes, staff et joueurs peuvent passer aux choses sérieuses et préparer la nouvelle saison dans une semaine.

Beaucoup de nouvelles sont apparues ces derniers jours. Des départs actés comme celui de l'arrière gauche Fahmi Ben Romdhane qui a peu joué, mais aussi des arrivées comme celle de Imed Ben Younes comme adjoint de Faouzi Benzarti. Ce dernier a pris la décision de prolonger son bail d'une année supplémentaire pour stabiliser le club sahélien au sommet.

Mais il y a encore une autre grande attente de la part des supporters. Il s'agit de l'homologation officielle du stade olympique de Sousse par la CAF. Sachant que l'ESS va disputer la prochaine Champions League et qu'elle se doit de briller de nouveau dans cette compétition continentale comme par le passé. Le groupe de joueurs qui compose l'effectif va donc être remodelé même, si pour le moment, le mercato estival est calme.

Mercato peu agité

Le mercato des Rouges est peu agité cet été. Après avoir engagé l'ancien portier de Béja, Achraf Krir, qui a déjà porté les couleurs du club lors de la saison 2016-2017, confirmé le buteur Yassine Chamakhi pour 2 ans supplémentaires, beaucoup de rumeurs circulent sur de nouvelles arrivées mais rien de concret. L'Algérien Khaled Boussiliou, récent vainqueur de la coupe de la CAF avec l'Usm Alger, en fait partie. Il est désiré par Benzarti qui a une touche en Algérie après son passage réussi chez le voisin du MCA.

%

Volet départs, outre Ben Romdhane, le défenseur central Ghofrane Naouali serait convoité par le club égyptien «Future FC» où évolue l'ancien Etoilé Aymen Sfaxi. Le défenseur axial de l'Etoile Abderrazak Bouazra, peu utilisé ces derniers temps, est, lui, prêté à l'Union sportive de Ben Guerdane pour la prochaine saison. Quant aux vétérans Balbouli et Yassine Chikhaoui (promis à un rôle dans le centre de formation), c'était l'actualité de cette semaine. Balbouli est confirmé en tant que gardien de but pour une nouvelle saison. Avec 3 portiers de qualité, le club sécurise ses cages.

Même si la prolongation de Benzarti ne l'engage pas complètement, lui connu pour être un entraîneur qui ne conserve pas les trophées remportés la saison précédente, les dirigeants comptent de nouveau sur lui pour mener l'équipe à bon port. Il n'aime pas les projets de long terme, mais peut-être a-t-il changé et va-t-il proposer de nouvelles méthodes, pour la saison à venir très exigeante et harassante pour les joueurs amenés à jouer sur 3 tableaux en plus de la Super coupe de Tunisie 2023 face à l'OB.

Le rappel de Imed Ben Younes comme adjoint de Faouzi Benzarti est à prendre comme une bonne nouvelle, sachant qu'il a manqué de peu de qualifier l'US Monastir en coupe d'Afrique des clubs, en tant que head coach en fin de saison. D'après certains échos, Mohamed Ali Nafkha gardera sa place au sein du nouveau staff technique de l'équipe pour la prochaine saison. Seif Ghzel devrait rapidement trouver un club preneur.