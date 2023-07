Tunisie: E-Agriculture - Appui à l'élaboration d'une stratégie

C'est tout récemment que viennent de s'achever les travaux de l'atelier organisé par la FAO dans le cadre de son appui à l'élaboration de la stratégie nationale d'agriculture numérique (E-agriculture) en Tunisie.

Cette stratégie vise à exploiter le potentiel des TIC et des innovations numériques pour atteindre les objectifs de l'agriculture, soutenir les projets agricoles en cours et établir un cadre d'application de l'utilisation des TIC pour la promotion et le développement du secteur agricole. En plus du développement d'une vision stratégique de l'E-Agriculture, un plan d'action pour des solutions TIC clés et un cadre de suivi et d'évaluation ont été conçus.

Coordinateur de la FAO en Afrique du Nord et représentant pour la Tunisie, Philippe Ankers, a affirmé que «disposer d'une telle stratégie permettra de coordonner les efforts et d'évoluer vers des objectifs nationaux bien définis qui répondent aux priorités nationales». L'innovation, les technologies numériques, telles que l'internet des objets (Internet of things), l'analyse des données, l'hydroponie, les "block-chains" et, de plus en plus, «l'intelligence artificielle» révolutionnent déjà l'agriculture et les systèmes alimentaires dans le monde.

Dans les champs, des capteurs à distance collectent des données sur l'humidité du sol, la température, la croissance des cultures, les stocks d'aliments pour bétail, etc. permettant aux agriculteurs d'obtenir un bien meilleur rendement, en optimisant la gestion des cultures et l'utilisation des ressources naturelles et des intrants. La Tunisie a de très beaux pilotes dans ce domaine.

L'apport du digital

En Tunisie, le potentiel infrastructure, compétences, cadre juridique, Stratégie Tunisie Digitale 2020, pour développer et adopter ces techniques, existent. Aussi, la FAO appuie cette dynamique, et ce, à travers différents projets et initiatives globales. A titre d'exemples : le projet de la carte agricole, un outil d'aide à la décision, le système d'information des services de contrôle officiel sanitaire et phytosanitaire, le développement d'une plateforme pour les exportations (agri export) qui met à la disposition des parties prenantes et tous les opérateurs de la filière agricole et agroalimentaire toutes les informations pertinentes pour apprécier les risques et les opportunités, notamment sur les marchés extérieurs.

La mise en place d'applications pour le contrôle de quelques maladies et ravageurs, tels que le charançon rouge, la chenille légionnaire d'automne. Aussi, l'inventaire forestier qui est en cours et où le digital est utilisé de manière très intensive.

Par ailleurs, une attention particulière a été accordée à l'utilisation des TIC pour l'adaptation au changement climatique et le renforcement de la résilience des communautés rurales.