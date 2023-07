Congo-Kinshasa: Eco For Leaders outille les responsables des établissements scolaires sur le pacte éducatif et la lutte contre la corruption

«Pacte éducatif global. Je lutte contre la corruption, je deviens moi-même», est là le thème qui a réuni plusieurs responsables des établissements scolaires, des acteurs de l'éducation et les différents formateurs de ECOFORLEADERS, samedi 8 juillet dernier. Cette séance de coaching s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du système éducatif congolais, pour l'éradication des antivaleurs juvéniles à partir de la famille jusqu'à l'école.

La soeur Fidelia Mupungu, la première à intervenir, s'est appesantie, dans son speech, sur l'appel lancé par le Pape François à tous les acteurs éducatifs, sur la mutualisation des forces entre encadreurs de l'école et de la famille, en vue d'une éducation de qualité pour les enfants. «Nous avons réfléchi sur ce que le Pape a lancé en 2019, le pacte éducatif global. Tous les acteurs de l'éducation doivent conjuguer ensemble. L'éducation est un grand défi aujourd'hui, et le Pape nous appelle à mettre ensemble nos efforts pour donner un sens vrai à ce mot "Education". Le Pape nous demande de faire un pacte éducatif, faire une alliance entre la famille et l'école pour voir comment aider les enfants, parce que la jeunesse n'est pas seulement l'avenir, c'est aussi le présent. Alors, dans le présent, nous tous nous devons travailler ensemble.

Poursuivant, elle a peint un tableau noir pour le rôle que la famille joue sur l'aspect de l'éducation des enfants. «La famille a perdu son sens naturel. Toute éducation commence par la famille. La famille est très importante, l'école aussi», a-t-elle ajouté.

%

Le deuxième intervenant, l'abbé Romain-Benoit Nyanga, a insisté sur la part de responsabilité des parents en ce qui concerne la corruption en milieu scolaire. A l'en croire, les parents occupent une part de responsabilité très énorme en cette matière. «La contribution de toute personne dans la lutte contre la corruption qui gangrène les milieux éducatifs s'avère indispensable. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités, parce que la corruption en milieu scolaire tue le goût de l'émergence et la confiance en l'élève. J'ai montré également la part des parents, parce que l'argent dont se servent les enfants pour corrompre ne vient pas d'eux, mais des parents. Il y a une part très importante des parents dans la lutte contre ce fléau », a dit le prêtre.

Présent à l'occasion, M. Théodore Mukendi, représentant du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a placé un mot, après la séance de formation. Il a d'emblée remercié les organisateurs des assises pour leur initiative, avant d'apporter le soutien à ce combat contre la corruption en milieu éducatif. «Il faut combattre les antivaleurs sous toutes leurs formes. Si nous devons avoir un Congo meilleur, prospère et riche, nous devons avoir des hommes qui sont intègres, formés dans la rigueur et qui n'ont pas passé des corruptions ou des gens qui favorisent la corruption dans les milieux éducatifs »