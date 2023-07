Congo-Kinshasa: Denis Kadima - 'Le 20 décembre 2023, nous aurons les élections dans ce pays'

A quelques jours de la fermeture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures (BRTC), malgré le manque d'engouement des partis et regroupements politiques qui n'ont toujours pas déposé les différents dossiers, le Président de la CENI, Denis Kadima Kazadi confirme la tenue des élections le 20 décembre 2023. Il a réaffirmé ce rendez-vous jeudi 6 juillet 2023,en marge du Forum des parties prenantes au processus électoral 2023-2024 en RDC.

Cet espace de discussions a été organisé, trois jours durant, par l'Institut Républicain International (IRI), qui s'est appuyé sur plusieurs autres organismes internationaux dont l'Institut National Démocratique (NDI), Internews, Open Society Africa, le Centre Carter et le Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD).

Le numéro un de la centrale électorale, intervenant comme panéliste, a exposé sur le parcours effectué par son institution dans l'accomplissement de la mission qui lui est dévolue, en présence des principaux acteurs au processus électoral, des représentants des partis politiques, des ministères, des juridictions à compétences électorales, la société civile dans toute sa diversité, les organismes internationaux et les confessions religieuses.

Avec pour objectif de renforcer la confiance entre les acteurs impliqués, la démarche consistait pour les organisateurs à mutualiser leurs efforts pour renforcer l'engagement et la crédibilité autour du processus électoral. Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il est important de sensibiliser, de véhiculer le bon message, de penser à l'inclusion d'un plus grand nombre des Congolais en âge d'accomplir leur devoir civique, les femmes, les personnes vivant avec handicap, les jeunes. Bref, tout le monde.

Le Président de la CENI a insisté sur la volonté des membres de la CENI à ne pas faillir à la tâche. «Jugez-nous à travers nos actes et non sur toute autre considération qui ne tient qu'à des sentiments préconçus sans fondement basés sur la subjectivité », a-t-il lancé. Mais avant, le Président KADIMA a retracé les différentes étapes parcourues par la CENI notamment la publication du calendrier électoral, les difficultés rencontrées.

Non sans avoir évoqué les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs et l'option prise pour la prise en compte des territoires dans les zones à conflits (Kwamouth, Masisi et Rutshuru) où la CENI n'a pas pu enrôler. Il est prévu, a assuré le numéro un de la Centrale électorale, une autre session pour ce faire. «Le 20 décembre 2023, nous aurons les élections dans ce pays.

Sur le plan technique, nous sommes prêts. Nos difficultés sont d'ordre sécuritaire et financier. Les partis politiques doivent savoir que les élections se gagnent quand on se prépare. Le gagnant sera le gagnant, il n'y aura pas d'élus nommés. Pour les Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures (BRTC), nous n'allons pas prolonger», a-t-il insisté.

Le Président de la CENI est revenu sur la question relative à l'audit externe du fichier électoral réalisé par une équipe mixte et les rencontres, initiées par ses soins, avec les leaders de l'opposition. «Ceux qui ont fait cet audit ne sont pas mes amis, contrairement à ce qui se dit dans certains cercles. Je ne connais qu'une seule personne dans cette équipe, la Sud-africaine. Je tentais depuis longtemps de rencontrer les partis politiques, surtout de l'opposition radicale. Je sais qu'en prenant les commandes de la CENI, je n'étais pas, pour certains, le bienvenu », avoue Denis KADIMA KAZADI.

D'emblée, le numéro un de la centrale électorale a laissé entendre que plusieurs formations politiques n'ont pas encore déposé leurs dossiers. Dans l'entretemps, la CENI ne compte prolonger des jours. La clôture des BRTC est prévue ce samedi 15 juillet 2023.