Burkina Faso: Semaine mondiale du bien-être - Les soins personnels et leur impact mondial

Le bien-être est la clé d'une vie saine, épanouie et équilibrée. Malheureusement, le stress de nos modes de vie modernes, trépidants et trépidants peut nous empêcher de prendre bien soin de nous. La recherche montre qu'un manque de bien-être peut indiquer une santé déclinante pour toute une communauté. C'est pourquoi les entreprises mondiales du style de vie et du bien-être, telles que QNET, soutiennent la Semaine mondiale du bien-être (du 26 au 30 juin) en attirant l'attention sur l'importance des soins personnels et sur leur impact mondial.

Qu'est-ce que le bien-être ?

Une bonne santé est bien plus que la simple absence de maladie. Elle englobe tous les aspects de la vie d'un individu, y compris le statut physique, émotionnel, économique et social. Les experts de la santé utilisent le terme bien-être pour décrire cet ensemble de facteurs contribuant au bonheur et à la satisfaction globale d'une personne.

Ces facteurs sont interconnectés et leur impact varie d'un individu à l'autre. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui déclarent des niveaux de bien-être plus élevés sont moins susceptibles de souffrir de maladies ou de blessures. Ils ont également un système immunitaire plus robuste et se remettent plus rapidement d'une maladie. La recherche indique également que des niveaux plus élevés de bien-être dans une communauté ont été liés à des indicateurs de santé publique positifs qui affectent la société dans son ensemble, tels que des comportements plus sains comme faire de l'exercice et bien manger, une productivité accrue, une meilleure santé mentale et une plus grande connectivité sociale.

Les horaires chargés, les obligations familiales et sociales, la connectivité virtuelle constante et les longs horaires de travail laissent peu de temps à de nombreuses personnes pour des activités importantes de soins personnels telles que l'exercice, le maintien d'un régime alimentaire nutritif et un repos suffisant.

Le rôle vital des soins personnels s'est accru au cours des trois dernières années en raison de l'effet de la pandémie de COVID-19. Alors que le monde sortait des confinements et de la distanciation sociale, de nombreuses personnes ont apporté des changements dans leur vie, donnant la priorité aux relations personnelles, à un équilibre travail-vie sain et recherchant un sens et un but plutôt que des biens matériels.

Les entreprises de style de vie et de bien-être intensifient

Depuis 2018, la dernière semaine de juin est désignée Semaine mondiale du bien-être, un moment pour reconnaître et célébrer le bien-être. La prise de conscience accrue du bien-être a propulsé une demande croissante de produits de santé et de bien-être de qualité. Un rapport de Nielsen IQ a révélé que dans le monde entier, les consommateurs recherchent des produits qui favorisent la santé mentale et physique, une vie significative et utile, le lien social, l'amélioration de l'environnement, l'équilibre, le bonheur et l'épanouissement.

Des entreprises comme QNET qui se concentrent sur les produits de bien-être et de style de vie ont devancé les autres avec une approche holistique et scientifique du développement de produits pour le bien-être moderne.

« QNET a été fondée il y a 25 ans sur le principe de donner aux gens les moyens de vivre leur meilleure vie », a déclaré Trevor Kuna, directeur de la stratégie et de la transformation de QNET. "Tout au long de l'histoire de notre entreprise, nous avons conçu nos produits exclusifs et largement étudiés pour permettre aux gens de prendre en charge leur santé et leur bien-être. Ces dernières années ont souligné l'importance de prendre soin de nous. Alors que de plus en plus de personnes dans le monde accordent la priorité aux soins personnels , QNET s'engage à les soutenir avec des produits nouveaux et innovants qui leur permettent de poursuivre les choses qui les rendent les plus heureux et les plus épanouis dans la vie."

La société propose une large gamme de produits de santé, de bien-être et de style de vie uniques et de haute qualité, tels que le supplément quotidien EDG3 Plus. Basée sur les résultats de plus de 700 études scientifiques, sa formule exploite les bienfaits antioxydants et anti-inflammatoires naturels du curcuma, du glutathion et de la vitamine D3 pour renforcer le système immunitaire et augmenter les niveaux d'énergie. Après avoir consommé cette boisson savoureuse et facile à préparer, les clients de QNET ont signalé de nombreux avantages, notamment un sommeil amélioré, une réduction de la douleur, une énergie accrue, une baisse des taux de sucre dans le sang et de cholestérol et une meilleure immunité.

L'approche holistique de QNET en matière de bien-être a produit des technologies innovantes et révolutionnaires telles que ses produits de pointe pour la maison et la vie sous l'égide de HomePure.

Le système de filtration d'eau HomePure Nova, l'ioniseur d'eau HomePure Viva et le système de purification d'air en 5 étapes HomePure Zayn sont conçus pour créer des environnements propres, sûrs et sains.

HomePure Nova élimine 99,99 % des bactéries, virus, produits chimiques et toxines, fournissant une eau propre et saine directement au robinet ; HomePure Viva rend l'accès à l'eau au pH personnalisé pour toute une maison simple et pratique ; le petit et élégant HomePure Zayn utilise des filtres électrostatiques Ultra-Plasma et HPP+ pour éliminer la pollution de l'air intérieur comme les particules, les allergènes et les bactéries qui ont été liées à une variété de problèmes de santé, y compris les maux de tête et les problèmes respiratoires.

Au-delà des produits : signification et objectif

Alors que QNET propose les produits haut de gamme de style de vie et de bien-être que les consommateurs exigent, la société soutient également le bien-être en offrant aux individus et aux communautés des opportunités d'améliorer de nombreux aspects de leur vie. Enraciné dans le principe de Raise Yourself To Help Mankind ou RYTHM, QNET plaide activement en faveur d'une meilleure autonomisation, du bénévolat et de la résilience pour transformer le monde à travers une personne, une communauté, un objectif durable à la fois.

La branche d'impact social de l'entreprise, RYTHM Foundation, offre à ses employés, distributeurs et clients la possibilité d'améliorer des vies en soutenant les objectifs de développement durable des Nations Unies par le biais de projets et d'initiatives à long terme qui traitent des problèmes mondiaux affectant le bien-être des communautés. Depuis la création de la fondation en 2005, QNET a aidé plus de 80 000 bénéficiaires dans plus de 15 pays grâce à ses projets de sensibilisation communautaire.

Dans le monde entier, des entreprises de vente directe comme QNET ont permis à près de 130 millions de représentants indépendants de renforcer leur sécurité financière, un équilibre travail-vie sain et l'indépendance nécessaire pour poursuivre des objectifs et des intérêts personnels qui donnent à leur vie un sens, un but, du bonheur et de la satisfaction. Grâce à son modèle commercial de vente directe alimenté par le commerce électronique, la société soutient une communauté mondiale d'entrepreneurs qui non seulement créent leur propre entreprise pour devenir financièrement autonomes, mais améliorent également le bien-être de leurs communautés respectives en vendant la gamme exclusive de bien-être et de style de vie de QNET à clients, ce qui a un impact positif sur leur qualité de vie globale.

Alors que le monde reconnaît et célèbre l'importance des soins personnels pendant la Semaine mondiale du bien-être, les entreprises de style de vie et de bien-être comme QNET fournissent les produits et les opportunités qui permettent aux individus et aux communautés de vivre leur vie la plus heureuse et la plus satisfaite.