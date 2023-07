Afrique: Cours MA d'élite - Les arbitres congolais élèvent leur degré de connaissances

Vingt-cinq arbitres parmi lesquels sept dames vont boucler, le 13 juillet, le cours MA d'élite des arbitres et assistants organisé par la Fédération congolaise de football grâce à l'appui de la Fédération internationale de football association (Fifa).

Le but du cours est d'améliorer les capacités opérationnelles des arbitres d'élite. A travers les différents thèmes développés pendant cinq jours par deux experts de la Fifa, notamment le Seychellois Joseph Jason Damoo et l'Ivoirienne Jeanne Ayemon, les quinze arbitres Fifa et dix fédéraux vont élever le niveau de leurs connaissances pour faire face aux exigences physiques et techniques du football . Ce cours, précisons-le, permet de concilier la partie théorique et pratique.

Henri Endzanga, qui a lancé officiellement le cours le 9 juillet, en sa qualité de l'un des vice-présidents de la Fécofoot, a invité les arbitres à se former en permanence pour améliorer leurs connaissances.

« Lorsque le football est né et dès que l'on avait commencé à le pratiquer, on avait par conséquent été obligé de trouver les mécanismes pour départager les deux équipes sur le terrain. Ceci à travers la création du corps arbitral et les lois du jeu. C'est-à-dire votre raison d'être comme arbitre pour faire la juridiction des matches. Et donc pour des raisons de développement technique de cette branche qui n'est autre que l'arbitrage, la formation ou le recyclage permanent s'impose régulièrement », a-t-il recommandé.

La formation est la condition sine qua non pour redorer le blason de l'arbitrage congolais. Antoine Engandza, le coordonnateur, les a exhortés à un investissement personnel. « Nous le savons tous, l'arbitrage congolais en ce moment est toujours à la quête d'une réhabilitation sur l'échiquier international. Ainsi, il vous faut travailler avec dévouement en vous imposant une discipline de fer tout en faisant preuve de disponibilité. Dans le domaine qui est le nôtre, il n'y a que le travail personnel qui porte les fruits. Le bureau exécutif de la Fécofoot, à travers son président, continue à nous soutenir. Nous devons nous montrer dignes par notre façon de faire », a-t-il souhaité.