Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Vingt-huit jeunes en formation à la Fondation Telema

Le secrétaire général de la Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes, Jesse Franck Goma, a lancé, le 10 juillet à Brazzaville, le programme de formation de vingt-huit jeunes entrepreneurs sélectionnés lors du troisième appel à projets.

L'objectif de la formation consiste à apporter un appui technique et financier aux jeunes entrepreneurs congolais afin de leur permettre de mieux réaliser leurs projets. Pour la Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes, cette initiative soutient l'essor des jeunes entreprises et renforce son engagement auprès de la jeunesse congolaise. Prélude à cette session, elle avait financé vingt-six autres entrepreneurs à hauteur de 96 987 300 FCFA.

« L'accompagnement des jeunes entrepreneurs à cette troisième cohorte d'incubation représente pour nous une étape cruciale dans l'atteinte de nos objectifs », a indiqué Jesse Franck Goma.

Ainsi donc, du 10 au 27 juillet, ces jeunes entrepreneurs seront recyclés et formés sur les bases du développement personnel, le management et l'entrepreneuriat. Au terme de cette formation, ils bénéficieront chacun d'une subvention afin d'amorcer la phase de démarrage de leurs projets.

La formation permet incontestablement d'améliorer le taux de motivation, mais également la performance. « La Fondation Telema estime qu'à travers la réalisation de vos projets, vous allez contribuer substantiellement à résorber le problème du chômage des jeunes [...] Deux hectares aujourd'hui, demain vous en aurez dix, c'est le bénéfice du Congo. Après le pain, la formation et l'éducation sont les besoins les plus précieux d'un peuple », a commenté le secrétaire général de la Fondation Telema.

L'entrepreneuriat soutient la croissance et le développement économique par l'entremise des innovations sur le marché, et il existe une relation bidirectionnelle entre l'entrepreneuriat, d'une part, et la croissance et le développement économique, de l'autre.

Au Congo, la Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes est parmi les structures qui luttent contre l'oisiveté juvénile. Créée en 2021, cette dernière, à travers son incubateur, se présente comme un facilitateur au service de l'autonomisation des jeunes via l'entrepreneuriat. Son programme d'appui a pour finalité de faciliter l'accès des jeunes congolais aux services techniques et financiers et garantir le financement de leurs projets bancables.

« Vous allez être financés sur la base de vos projets. La seule satisfaction de la Fondation est de voir vos entreprises prospérer. Que vous soyez des grands entrepreneurs capables d'embaucher plusieurs autres jeunes congolais », a conclu Jesse Franck Goma.