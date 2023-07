Afrique: Festival Cinéma au Féminin - Clôture des inscriptions le 20 juillet

La soumission des films en cours est réalisée en perspective de la programmation de la septième édition de l'événement conjoint de l'Association des femmes cinéastes congolaises (AFCC) et Clarimage films, prévu en septembre, à Kinshasa.

Lancé depuis deux mois, l'appel à films du Festival cinéma au féminin (Cinef) court jusqu'au 20 juillet. Initiatrice de la manifestation, la réalisatrice, scénariste et directrice de festival, Clarisse Muvuba, note avec une petite pointe de regret que depuis le 7 mai, le taux d'inscription des réalisations locales est assez faible.

« Jusque-là peu de films congolais sont inscrits, je lance un appel à mes compatriotes leur rappelant que ce festival est d'abord le leur, ils ne doivent pas l'oublier », a-t-elle dit au Courrier de Kinshasa. Aussi, un rappel a été publié le 10 juillet, à dix jours de la date butoir, dans le but de motiver les retardataires à s'inscrire au plus vite pour participer au Cinef 7. Il se tiendra en cinq jours, du 17 au 22 septembre prochain, à Kinshasa.

« Cinéastes dégourdis » et pas seulement sont priés de soumettre leurs films en veillant à s'inscrire sans attendre via http://www.filmfreeway.com/cinef, à défaut de les envoyer directement à la suivante adresse mail : festivalducinemafeminin@gmail.com. Pour être éligible à la septième édition du Cinef, le film soumis doit répondre à deux critères de base. En premier lieu, il « doit être (co) réalisé ou (co) produit par une ou des femmes ».

Et, en second lieu, il est spécifié que « si le film est réalisé par un homme, l'histoire doit tourner autour de la femme ». Par ailleurs, notons aussi qu'un « film peut concourir au prix des meilleures techniciennes si les postes ont été occupés par une femme ». Le Cinef prie également les soumissionnaires de « spécifier la (les) personne (s) de l'équipe (uniquement la femme) qui doit être mise en exergue durant l'édition ».

Organisé de nouveau annuellement depuis la cinquième édition en 2021, le Cinef avait connu une édition particulière l'an dernier étendue sur dix jours. L'ouverture et la clôture au Palais du peuple avait redonné du prestige à l'événement qui se dévoue à plébisciter et encourager les talents féminins. La septième ne compte évidemment pas déroger à la règle. Et qui plus est, promet d'offrir le meilleur aux cinéphiles du 17 au 22 septembre. Ima, le film de Dadju sorti juste quelques mois avant la sixième édition, avait fait sensation à son ouverture, le 3 septembre 2022.

Le Cinef qui a une réputation à tenir et préserver annonce pour cette année « des films à couper le souffle » à ses habitués et aux nouveaux festivaliers. Et qui plus est, une série de « rencontres lumineuses », sans oublier le nec plus ultra « une soirée red carpet exceptionnelle ». Dès lors, les Congolais des deux rives du fleuve Congo sont invités à prendre rendez-vous à l'événement où, leur affirment l'AFCC et Clarimage films, « de belles surprises vous attendent pour une expérience cinématographique inoubliable ».