Afrique: Feuilleton Bukanga Lonzo - Matata attendu ce mercredi au PG près la Cour Constitutionnelle

Augustin Matata Ponyo, sénateur de son état et ancien Premier ministre, est attendu ce mercredi 12 juillet 2023 au Parquet général près la Cour Constitutionnelle. Un mandat de comparution lui a été adressé, à cet effet, par le Procureur général près cette juridiction, Jean Paul Mukolo Nkokesha. Bien que l'objet n'ait pas été révélé, les observateurs pensent que cette «convocation » est en rapport avec l'affaire des détournements présumés des fonds destinés à la relance

du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, laquelle défraie la chronique politique et judiciaire nationale depuis plus de deux années.

Il y a lieu de rappeler que le même Parquet près la Cour Constitutionnelle avait sollicité et obtenu, en juillet 2021, la levée des immunités de Matata Ponyo, afin qu'il puisse être entendu par son « juge naturel». Après une longue bataille procédurale entre les avocats de l'incriminé et aussi bien la Cour Constitutionnelle que la Cour de Cassation, que les premiers cités estimés non « compétentes » pour juger un ancien Premier ministre, la Cour Constitutionnelle, qui s'était déclarée aussi « incompétente », dans un premier temps pour des raisons non élucidées, s'était finalement ressaisi pour rouvrir le dossier de Matata, en sollicitant, avant la clôture de la dernière session ordinaire du Sénat (15 juin 2023), une nouvelle levée des immunités de Matata.

Après une séance de clarification entre le Bureau du Sénat et le Procureur Général près la Cour Constitutionnelle, la Chambre haute du Parlement avait fait savoir à ce haut magistrat que l'ancien Premier ministre Matata Ponyo n'avait jamais recouvré ses immunités levées depuis le 05 juillet 2021, et que par conséquent, il était bel et bien sujet aux poursuites judiciaires devant cette juridiction.

C'est le lieu de souligner qu'Augustin Matata Ponyo, qui a toujours clamé son innocence dans les détournements présumés des fonds sortis du Trésor public pour le financement des travaux d'aménagement du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, estimés à hauteur de plus de 200 millions de dollars américains, a l'occasion de le démontrer devant son « juge naturel ».