Congo-Kinshasa: L'Ambassadeur de France en RDC soutient le pré-cantonnement du M23 et les prescrits de Nairobi et de Luanda

L'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, a déclaré, lundi 10 juillet, que « la mise en oeuvre des prescrits de Luanda et de Nairobi sont considérés comme priorité

absolue pour la France ». Il l'a dit au sortir de l'audience lui accordée par le vice-Premier ministre, ministre de Défense, Jean-Pierre Bemba.

Bruno Aubert s'est félicité de la mobilisation diplomatique importante qui s'observe ces derniers jours sur la situation en RDC au niveau de la région.

Il confirme le soutien total de son pays à cette mobilisation et la coopération militaire avec la RDC.

« Evidemment nous avons parlé de nos coopérations militaires de défense, puisque la France est aux côtés de la RDC pour tout ce qui concerne les capacités d'exercer sa souveraineté. Nous avons une coopération militaire de défense qui est importante et qui va certainement se développer dans de nouveaux domaines. Et puis également, nous avons l'ensemble de la situation notamment à l'Est bien évidemment. Notre lecture est qu'il y ait une priorité absolue à la mise en oeuvre de ce qui était décidé à Luanda et à Nairobi », a soutenu le diplomate français

Selon lui, la feuille de route de Luanda doit être le fil conducteur de toute action.

« Nous sommes contents de voir qu'il y a un travail de mobilisation diplomatique qui est important. Il y aura une réunion demain à Goma, d'ailleurs où le vice-Premier ministre se rendra. Et qui vise en quelque sorte à rendre plus effectif, visible et immédiat le processus de pré-cantonnement puis de cantonnement. Et c'est à ça que, tous doivent travailler. Et nous constatons qu'il y a eu au cours des dernières semaines beaucoup de mobilisations diplomatiques au niveau régional, et ça, nous le soutenons et nous l'encourageons fortement », a conclu Bruno Aubert.

En ce qui concerne la rencontre de ce mardi à Goma, le diplomate Français Bruno Aubert a précisé que la France a été sollicitée pour y participer en tant qu'observateur.