Afrique: Shakulwe Konda Bunyi Bunyi - « L'indépendance de la RDC était une affaire de la nouvelle classe politique congolais qui s'est comportée pire que les blancs au détriment de la population »

La République Démocratique du Congo a célébré vendredi 30 juin dernier, le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Si le pays sous la colonisation était une des colonies les plus urbanisées, prolétarisée et éduquée d'Afrique, actuellement la RDC se compte parmi les plus instables et pauvres du continent. Constat des plusieurs historien en marge de la célébration de cette fête nationale.

Quel héritage avons-nous conservé jusqu'aujourd'hui de la colonisation ? comment évaluer la gouvernance publique de la RDC pendant les 80 ans la colonisation par rapport aux 63 ans d'indépendance ? Interface reçoit dans ce numéro de la gestion de la RDC depuis la colonisation jusqu'à ce jour. Il s'agit de Shakulwe Konda Bunyi Bunyi. Agé de 93 ans aujourd'hui retrouvé à Bukavu par Jean Kasami. Vous suivrez aussi dans cette émission les professeurs Mokonda Bonza et Joel Misenga qui nous font une analyse politico-économique de la gestion de la RDC avant et après l'indépendance. A la coordination et présentation, Michel Kifinda Ngoy.