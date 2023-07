Algérie: Arkab reçoit le président du Conseil d'affaires algéro-américain

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, mardi à Alger, le président du Conseil d'affaires algéro-américain, Smail Chikhoune, avec lequel il a examiné la coopération entre les entreprises du secteur et les entreprises américaines dans le domaine de l'énergie et des mines, a indiqué un communiqué du ministère.

"Les entretiens ont porté sur l'état des relations de coopération entre les entreprises du secteur et les entreprises américaines dans le domaine de l'énergie et des mines, ainsi que les perspectives de renforcement et de développement des relations d'affaires et d'investissement notamment dans les domaines des hydrocarbures, la pétrochimie, les énergies nouvelles et renouvelables et les mines", ajoute le communiqué.

"Les deux parties ont, également, évoqué la tenue du Forum d'affaires algéro-américain sur l'investissement, prévu à Washington du 10 au 12 octobre 2023, auquel participera une importante délégation composée de hauts cadres du secteur de l'énergie et des mines pour discuter avec la partie américaine des sujets d'intérêts communs", poursuit le communiqué.