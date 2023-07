Algérie: Commission mixte algéro-jordanienne - Signature de plusieurs conventions, mémorandums d'entente et programmes exécutifs

ALGER — Les travaux de la 9e session de la Commission mixte algéro-jordanienne ont été sanctionnés, mardi à Amman (Jordanie), par la signature de plusieurs conventions, mémorandums d'entente et programmes exécutifs (18 documents) dans des domaines comme l'industrie, le commerce, les transports, l'enseignement supérieur et le tourisme, indique un communiqué du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique.

Les travaux de la 9e session de la Commission mixte algéro-jordanienne, coprésidée par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, et le ministre jordanien de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement et ministre du Travail, Youssef Ashamaleh, ont été sanctionnés par "la signature de plusieurs conventions, mémorandums d'entente et programmes exécutifs (18 documents) dans les domaines de l'industrie et du commerce, du tourisme et de l'artisanat, du travail et de la sécurité sociale, de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, outre les transports, les archives et la culture", précise la même source.

Intervenant à l'ouverture des travaux de cette session, lundi, M. Aoun a souligné "la détermination des deux pays à hisser leurs relations de fraternité et de coopération à la hauteur du partenariat stratégique au service de leurs intérêts communs et de leurs aspirations à davantage de progrès et de prospérité".

Le ministre a, dans ce cadre, rappelé que l'Algérie avait oeuvré à la création d'un climat d'affaires sûr et stable, pour gagner la confiance des opérateurs économiques, à travers l'ouverture de plusieurs chantiers visant la refonte du système juridique et règlementaire régissant l'économie nationale.