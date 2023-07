Algérie: Saïhi préside une cérémonie de sortie de promotions d'agents paramédicaux et de sages-femmes

MOSTAGANEM — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi a présidé, lundi dans la wilaya de Mostaganem, une cérémonie de sortie de promotions d'agents paramédicaux et de sages-femmes pour l'année de formation 2022-2023.

En honorant les majors de promotions formées dans les instituts et l'école paramédicale (40 dans douze spécialités), le ministre a affirmé que le produit de formation paramédicale est «précieux» , déclarant "nous lui accordons une grande importance pas seulement dans le secteur public, au service du citoyen et pour la structuration des établissements sanitaires et hospitalières".

"La sortie de promotions de 6.623 diplômés dont 820 sages-femmes est un signe de fierté", a souligné Abdelhak Saïhi, faisant savoir qu'il a été procédé au changement et à l'amendement des programmes de formation de manière à satisfaire les besoins de l'acte médical et à s'adapter aux exigences nouvelles et à la réalité du terrain.

"Nous oeuvrons à ce que la formation aboutit à un service public permettant à l'agent paramédical d'accomplir son travail en toute aise et avec compétence, surtout que l'Etat a consacré tous les moyens pour cela", a-t-il encore déclaré.

Le ministre a inauguré, auparavant, le centre hospitalo-universitaire de Mostaganem baptisé au nom du moudjahid Boumediène Bensmaïn, inspectant ensuite les travaux de réfection de l'hôpital "Ernesto Che Guevara" dont l'achèvement nécessite une réévaluation. Les travaux ont atteint un taux de 95 pour cent pour le premier lot, selon les explications fournies.

%

A ce propos, M. Saïhi s'est engagé de prendre en charge le restant du montant estimé à 400 millions DA pour achever les travaux ayant concerné tous les pavillons et les services de cet établissement.

Le même responsable a, également, inauguré un centre de santé sur la route d'Oran, d'un coût de 23 millions DA et inspecté le service des urgences médico-chirurgicales au pôle de "Tijditt" ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation, insistant sur la numérisation et l'adaptation à la modernisation que connaît le secteur sanitaire au niveau national.

En clôture de sa visite de travail et d'inspection, il a présidé une cérémonie d'attribution d'un quota de 80 logements répartis sur les différents établissements publics hospitaliers dans la wilaya.