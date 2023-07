Algérie: De nouvelles modalités d'orientation administratives et pédagogiques pour faciliter les inscriptions aux nouveaux bacheliers

ALGER — Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis au point des mécanismes en lien avec l'orientation administrative et pédagogique en vue de faciliter les inscriptions aux nouveaux bacheliers pour la rentrée universitaire 2023-2024, a indiqué le directeur général de l'enseignement et de la formation au ministère, Ali Choukri.

A ce sujet M. Choukri a déclaré à l'APS, que le ministère oeuvrait à élargir sa stratégie "Zéro papier", pour qu'elle puisse englober l'ensemble des procédures d'inscription et d'orientation, ainsi que les services en lien avec le transport, la restauration et l'hébergement, indiquant que les bacheliers disposeront d'une carte d'inscription électronique dès l'acquittement des droits d'inscription.

Il a ajouté que les services du secteur avaient instauré "des modalités d'inscription et d'orientation plus flexibles, permettant d'augmenter les chances des nouveaux bacheliers de s'inscrire dans les formations souhaitées à travers le calcul de la moyenne générale obtenue au baccalauréat dans le cas où la moyenne pondérée ne permet pas l'accès à la formation souhaitée", ce qui aura pour effet de satisfaire plus de voeux.

La circulaire ministérielle relative à l'orientation des nouveaux bacheliers, fixe le 19 juillet comme date de début des inscriptions qui se poursuivront jusqu'au 1 août. La période des préinscriptions est prévue du 19 au 22 juillet, la confirmation des inscriptions les 23 et 24, ces dernières seront ensuite traitées du 25 juillet au 1er août, avant l'affichage des résultats des orientations.