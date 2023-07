Ile Maurice: Travailleur étranger - Un Malgache arrêté alors que ses papiers étaient en règle

Il tape du poing. Le syndicaliste Fayzal Ally Beegun est un homme en colère. Pour cause : un travailleur malgache a été arrêté par la police alors que son permis était en règle.

Le ressortissant de la Grande île a même passé une nuit en cellule. Les faits se sont produits le 6 juin. «L'ouvrier malgache m'a expliqué qu'il s'était rendu à Grand-Baie pour aider un ami. En chemin, les policiers l'ont accosté. Ils pensaient qu'il était en situation illégale et l'ont arrêté. Il n'a pas cessé de se justifier et a même produit son permis de séjour. Mais ils n'ont rien voulu entendre», soutient le syndicaliste, qui condamne cette façon d'agir. «On dirait que pour certains policiers et officiers de l'Immigration, tous les travailleurs étrangers ont le mot illégal inscrit sur le front.» Il explique que le Malgache craint qu'à cause de cette bavure, il ne soit rapatrié vers son pays.

«Pourtant, comme le démontre le document, son permis est valide pour trois ans et ce jusqu'en 2025.» Après avoir passé une nuit en cellule, ce n'est que le lendemain après-midi qu'il a été informé par les policiers que l'Immigration avait confirmé que son permis était valide. «On a privé un innocent de sa liberté. Et si on l'avait arrêté un vendredi, il aurait passé un week-end en prison pour rien.»

Fayzal Ally Beegun a accompagné le Malgache pour déposer une plainte au bureau du travail et aussi à la Special Migrant Unit. «Les choses se sont corsées pour le Malgache car sa compagnie a pris à coeur le fait qu'il ait été arrêté. Du coup, il est convoqué sur un board disciplinaire cette semaine. C'est scandaleux car il n'y est pour rien. La police ne lui a même pas présenté d'excuses.»