Ile Maurice: Natation| Championnats du monde à Fukuoka - Un test pour trois Mauriciens avant les Jeux des îles

Participer à des Mondiaux de natation est un must pour tout athlète. Anishta Teeluck, Timothy Leberl et Jonathan Chung Yee auront l'opportunité de prendre part à ceux qui auront lieu à Fukuoka, Japon, du 23 et 30 juillet. Certes, ils ne monteront sans doute pas sur des podiums, mais ils auront la possibilité de se tester avant de participer aux Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI).

Depuis fin mai, nos trois représentants figurent sur la liste des sélectionnés pour les JIOI qui se tiendront prochainement à Madagascar. Sans préjuger du niveau des autres nageurs de la sélection mauricienne, nous pouvons dire qu'Anishta Teeluck, Timothy Leberl et Jonathan Chung Yee sont parmi les athlètes susceptibles de décrocher des médailles - dont certaines en or - dans la Grande île.

Anishta Teeluck est spécialiste du dos. Résidant en Italie, elle a l'habitude de prendre part à des compétitions de haut niveau dans les piscines italiennes. Recordwoman du 100m dos (1:04.59) et du 200m dos (2:19.01), records réalisés en août 2022 aux Championnats d'Afrique de natation en Tunisie, elle sera l'une des nageuses à surveiller aux JIOI, compétition à laquelle elle participera pour la première fois. Aux Mondiaux de Fukuoka, elle sera en lice au 100m dos, le 24 juillet, et au 200m dos, le 28 juillet.

Timothy Leberl est le nageur attitré des longues distances. Pour rappel, il était monté sur la deuxième marche du podium aux JIOI de 2019, au 1500m nage libre. Comme Anishta Teeluck, il a l'habitude des compétitions de haut niveau à l'étranger, notamment en Angleterre, pays où il réside. En avril dernier, il avait signé deux nouveaux records en «long course» : celui du 1500m nage libre (16:27.77) et celui du 800m nage libre (8:37.99). Au Japon, Timothy Leberl nagera le 400m nage libre le 23 juillet et le 1500m nage libre le 29 juillet.

Quant à Jonathan Chung Yee, qui sera lui-aussi en lice au Japon, sa spécialité à lui est la brasse. Etudiant et s'entraînant en Allemagne, il a l'occasion d'y côtoyer des athlètes de haut niveau. A la différence d'Anishta Teeluck et de Timothy Lebel, il se rendra au Japon par le biais du 'self-funding', 'World Aquatic' ne pouvant payer les frais de déplacement de plus de deux nageurs (un garçon et une fille) par pays.

C'est principalement au 200 m brasse que Jonathan Chung Yee excelle. Au mois d'avril en Allemagne - en Long Course - le brasseur avait arrêté le chrono à 2 minutes, 19 secondes et 95 centièmes, nouveau record de Maurice. L'ancienne marque, qui lui appartenait depuis le 1e avril 2023, était de 2 minutes, 20 secondes et 47 centièmes. A Fukuoka, Jonathan Cheung Yee nagera le 100 m brasse le 23 juillet et le 200 m brasse le 27 juillet.

Quand on sait l'opposition à laquelle les trois athlètes auront à faire face aux JIOI de Madagascar, ces Mondiaux viennent à point nommé. Ils leur permettront d'effectuer les derniers réglages avant le rendez-vous indianocéanique.