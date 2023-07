Ile Maurice: Eshan Bheenuck, 64 ans, arrêté pour avoir agressé sexuellement la fille d'un ami

Il est fiché à la police depuis 1982 pour divers cas d'escroquerie... Eshan Bheenuck a été arrêté jeudi par des officiers de la Central Investigation Division (CID), du Field Intelligence Office et de la cellule spéciale de la Special Support Unit, ainsi que par le constable Muneeram, sous la supervision de l'assistant surintendant (ASP) Omrawoo. Il était, cette fois-ci, recherché pour attouchements. Sa victime : la fille de son ami de longue date, âgée de 19 ans, sur qui l'homme de 64 ans avait jeté son dévolu.

Le sexagénaire est en fait accusé d'avoir kidnappé et séquestré la jeune fille, il y a un mois. Eshan Bheenuck a été arrêté alors qu'il se trouvait à Port-Louis ; il était recherché depuis le 10 juin. Ce jour-là vers 8 h 15, alors que la victime de 19 ans se rendait sur son lieu de travail à Floréal, elle a été accostée par deux individus qui étaient dans une voiture rouge. Le véhicule devait s'arrêter à hauteur d'un autre homme posté à quelques pas de là. Alors qu'elle s'approchait de lui, il l'a saisie et l'a poussée dans la voiture. Le passager, qui n'était nul autre qu'Eshan Bheenuck, est descendu de la voiture pour la forcer à prendre place à bord du véhicule. Un autre suspect a recouvert la tête de la victime et l'a ensuite bâillonnée.

Après plusieurs minutes de route, ils se sont arrêtés à devant une maison et Eshan Bheenuck a forcé la victime à descendre. Il l'a conduite dans une chambre. Les deux hommes qui l'accompagnaient l'ont aidé à attacher la jeune femme à un lit en métal. Lorsque le récidiviste s'est retrouvé seul avec elle, il l'a agressé sexuellement, avant de prendre plusieurs photos d'elle alors qu'elle était nue. Il a ensuite rhabillé la jeune femme et a demandé à un des hommes de la relâcher, mais en lui recouvrant la tête d'une veste. Ils l'ont par la suite ramenée jusqu'à la voiture.

Cinq minutes plus tard, le véhicule devait s'arrêter et Eshan Bheenuck, qui était assis à côté d'elle, en est descendu ainsi que le passager qui se trouvait à l'avant. La jeune femme a vite compris que ses kidnappeurs prenaient la fuite. C'est là qu'elle a entendu la voix d'autres personnes se présentant comme des policiers. Ces derniers l'ont conduite au poste de Rivière-du-Rempart et ont ensuite fait appel à d'autres collègues.

Le même jour, Joseph Roger Steven Gunputh, un habitant de Trèfles, qui était au volant de la voiture, a été arrêté. Deux jours plus tard, les enquêteurs ont mis la main au collet de Jean Yves Noel Cephise Fleuriot. Il devait lui aussi passer aux aveux, avant d'être placé en détention. Cependant, malgré les nombreuses recherches, Eshan Bheenuck n'avait pu être localisé jusqu'à jeudi dernier. Il est passé aux aveux et a comparu en cour. La police a objecté à sa remise en liberté et l'homme de 64 ans a été reconduit en cellule.