Cote d'Ivoire: Cinema- L'Etalon d'or 1993, Gnoan M'Balla n'est plus

Roger Gnoan M’Balla, réalisateur du film à succès « Au nom du Christ » est décédé dans la nuit du lundi 10 juillet 2023, à l'âge de 82 ans. Rapporte le site Fratmat.info. Le Yennenga d'or 1993 pour son long-métrage fiction « Au nom du Christ » part au moment où la Côte d’Ivoire et le monde du cinéma africain se préparent à dévoiler sa statue à la 29ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco).

Pour ce qui est de l’engagement de la Côte d’Ivoire tous ceux qui portent haut le flambeau ivoirien, Françoise Remarck à la pose de la première pierre de la statue de Gnoan M’Bala dira : « Notre devoir est aussi d’immortaliser ces monuments du 7e Art pour non seulement leur rendre ce qu’ils ont donné au Continent, pour notre histoire mais aussi pour les générations futures ». Comment pouvait-il en être autrement, quand le Niger et le Mali viennent de dévoiler les statues de Oumarou Ganda, étalon d’or en 1972 et Cheick Oumar Sissoko, étalon d’or en 1995.

Dans les allées des cinéastes à quelques encablures du rond-point des cinéastes à Ouagadougou, capitale du 7e art africain, va trôner désormais la statue de l’illustre cinéaste ivoirien, Roger Gnoan M’Balla. Et ce, par la volonté de l’Etat de Côte d’Ivoire et de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck qui a porté ce projet à la grande satisfaction des acteurs du 7ème art. A cette occasion, elle a traduit ses sincères remerciements au Président Alassane Ouattara, et ceux de la Côte d’Ivoire entière, dira-t-elle, pour cet honneur fait à un de ses dignes fils, Roger Gnoan M’Gbala 30 ans après. Et ce, après qu’il a remporté l’Étalon d’Or du Yennenga pour son film « Au nom du Christ » en 1993.

Présent à Ouagadougou dans le cadre de la 28e édition du Fespaco et prenant part à la pose de la première pose de la statue de cet illustre cinéaste, nous écrivions dans les colonnes de Fratmat.info : « La Côte d’Ivoire a manifesté son engagement d’honorer à Ouaga Roger Gnoan M’Bala, l’un de ses plus illustres cinéastes. »

Et d’expliquer que la Côte d’Ivoire s’est engagée à ériger dans les allées des cinéastes, où trônent les vainqueurs de l’Étalon d’or du Yennenga, la statue de l’un de ses plus illustres cinéastes. Il s’agit de Roger Gnoan M’Bala, celui qui a porté à deux étoiles le nombre de Yennenga d’or de la Côte d’Ivoire. Malheureusement, Roger Gnoan M’Balla n’assistera pas à l’inauguration de cette statue de son vivant.