Egypte: Examen des conditions des Égyptiens en Inde et au Pakistan

La ministre d'État à l'Immigration et aux Affaires des Égyptiens de l'étranger, Soha Guendy, a affirmé que l'Égypte entretenait des relations distinguées avec l'Inde et le Pakistan, et qu'il est possible de construire un avenir meilleur pour tous, car il existe des dénominateurs historiques communs augurant la coopération et l'échange des expériences.

Cette déclaration a été faite lors d'une rencontre virtuelle via visioconférence dans le cadre de l'initiative "une heure avec la ministre" avec environ 30 Égyptiens des symboles de la communauté égyptienne en Inde et au Pakistan pour discuter de leurs conditions, entendre leurs idées et propositions.

Et la ministre de rappeler que l'l'Égypte et l'Inde ont célébré le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a quelques jours.

"La présence des Égyptiens dans les continents du monde accroît la force douce de l'Égypte et lui assure le transfert de diverses expériences", a-t-elle dit.