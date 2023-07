Algérie: Ière édition de la Médaille d'honneur de l'exportation - Des entreprises algériennes placent haut la barre de leurs ambitions en matière d'exportation

ALGER — Des entreprises algériennes exportatrices, distinguées mardi à Alger lors de la 1ère édition de la "Médaille d'honneur de l'exportation", ont levé très haut la barre de leurs ambitions en termes d'exportations d'ici à 2029 après avoir réalisé des résultats positifs en la matière durant la période allant de 2020-2022.

Des exposés sur les réalisations et les ambitions de 14 entreprises distinguées ont été présentés lors d'une cérémonie présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Centre international des conférences "Abdelatif Rahal", en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du Gouvernement, de représentants d'associations professionnelles et de responsables d'entreprises publiques et privées.

Selon les données présentées, la société de distribution des matériaux de construction "SODISMAC" (filiale du Groupe GICA) employant 12.170 travailleurs, a pu exporter son ciment pour une valeur de près de 182 millions USD entre 2020 et 2022 vers 23 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Elle ambitionne d'accroitre ses exportations à 300 millions USD d'ici à 2029.

De son côté, la société des mines de phosphate "SOMIPHOS" relevant du Groupe Manadjim El Djazair (MANAL) a porté ses exportations à plus de 350 millions USD dans la période 2020-2022. L'entreprise employant 2.078 travailleurs ambitionne d'exporter plus de 269 millions USD à l'horizon 2029.

%

La société "ELSEWEDY CABLES ALGERIA" s'emploie, pour sa part, à atteindre 175 millions USD d'exportations d'ici à 2029, après avoir réalisé un chiffre d'affaires en matière d'exportations s'élevant à plus de 29 millions USD dans la période 2020-2022, et ce vers 17 pays de différents continents.

Pour sa part, la société "Yassir" a réalisé des exportations de 18,7 millions USD durant la période 2020-2022, et vise d'atteindre les 150 millions USD d'exportations en 2029.

La société Saterex-Iris a réussi à dépasser les 45 millions USD d'exportations, constituées principalement d'appareils électroniques, électroménagers et pneumatiques, vers 28 pays, visant à atteindre 146 millions USD d'exportations en 2029.

Quant à la société méditerranéenne du verre flotté "M.F.G" (filiale de Cevital), elle a exporté entre 2020 et 2022, 137 millions USD vers 35 pays au Moyen Orient, en Europe et en Amérique Latine. La société qui emploie 970 personnes ambitionne de lever la cadence de ses exportations au futur pour atteindre 130 millions USD en 2029.

Selon ce que l'APS a appris auprès des responsables de la société, des discussions sont en cours avec le fabriquant de véhicules " Stellantis", pour discuter de la sous-traitance pour la fabrication de vitres de voitures pour le compte de "Fiat" et ce dans le cadre de son projet en Algérie.

La Société "Faderco" a fixé l'objectif d'atteindre 110 millions USD d'exportations en 2029, après que ses exportations ont atteint plus de 63 millions USD entre 2020 et 2022, vers 23 pays en Europe, en Asie et en Afrique.

Le chiffre d'affaires des exportations de la société "Condor" des appareils électroniques et de l'électroménagers a atteint 28,5 millions USD entre 2020 et 2022, en exportant ses produits vers 15 pays, ayant pour objectif d'atteindre 70 millions USD d'exportations à l'horizon de 2029.

Par ailleurs, le volume des exportations de la société Boublenza, spécialisé dans le caroube et ses dérivés, s'élève à 47,6 millions de dollars entre 2020 et 2022, en destination de 25 pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe, en se fixant pour objectif d'atteindre 50 millions de dollars d'ici à 2029.

Quant à la société des industries médico-chirurgicales (IMC) spécialisée dans la fabrication des équipements médicaux et hospitaliers, elle a exporté entre 2020 et 2022 pour plus de 5 millions de dollars en direction de dix pays, principalement d'Afrique, et aspire à multiplier ce chiffre d'ici à 2029 avec la réalisation de 10 % de son chiffre d'affaires global des exportations.

Les exportations de la société "Biodattes-Algérie" avoisinent 5 millions de dollars entre 2020 et 2022, en se fixant pour objectif d'atteindre 16 millions de dollars en 2029. La société Kiared, spécialisé dans la production d'huile d'olive, aspire à atteindre 5,1 millions de dollars d'ici 2029.

La société Expo Cuir a effectué entre 2020 et 2022 des exportations de cuir pour une valeur de 450.000 dollars vers plusieurs pays tels que la Turquie, l'Italie, l'Allemagne et l'Inde et aspire a augmenter ses exportations à 600.000 dollars d'ici à 2029.

La société "Tasdir" relevant de la Société algérienne des foires et exportations (Safex) a été distinguée par le président de la République en tant que société d'accompagnement des exportateurs algériens.