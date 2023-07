Afrique du Nord: Jeux sportifs arabes-2023/Boxe (finales dames) - La sélection algérienne sacrée avec huit médailles dont 5 en or

ALGER — La sélection algérienne féminine de boxe, avec huit médailles (5 or, 2 argent et 1 en bronze), a remporté la première place par équipes du tournoi de boxe des Jeux sportifs arabes (5-15 juillet), à l'issue des finales disputées mardi au Centre de préparation et de regroupement des équipes militaires à Ben Aknoun (Alger).

Les médailles d'or sont l'oeuvre de Fatiha Mansouri (-48 Kg), Boualem Roumaïssa (-50 Kg), Khelif Hadjila (-60 kg), Khelif Imane (-66 Kg) et Zobeida Hayam Fatima-Zohra (-63,5 Kg).

Les boxeuses Abdelkader Hadjala Fatma-Zohra et Benane Djoher (-75 Kg) se sont contentées de la médaille d'argent.

La médaille de bronze a été décrochée par Miloudi Souha (-52 Kg).

Pour l'entraîneur national de la sélection féminine, Abdelhani Kenzi, le bilan de la participation algérienne est "plus que positif".

"Je remercie mes boxeuses qui ont répondu présent en allant chercher huit médailles dans des conditions très difficiles. Nous avons réalisé un bilan plus que positif avec huit médailles sur autant de boxeuses engagées.", a déclaré à l'APS Kenzi Abdelhani.

L'entraîneur national n'a pas oublié de rappeler les sacrifices consenties par les boxeuses algériennes pour la réalisation de ce bilan.

"Il ne faut juste pas oublier que nous avons préparé ce rendez-vous arabe dans des conditions très difficiles, avec un seul stage en France et une longue période de préparation à Sétif. Je tiens à saluer mes boxeuses pour ce résultat", a souligné.

%

Outre l'Algérie, pays organisateur, 12 pays arabes prennent part à l'édition d'Alger qui a marqué pour la première fois la programmation du tournoi féminin.

Les sélections algériennes de boxe sont présentes avec 19 pugilistes (11 messieurs et 8 dames), sous la conduite des entraîneurs Ahmed Dine et Noureddine Touilbini (messieurs) et Abdelhani Kenzi et Mohamed Chaouia (dames).

La journée de mercredi sera réservée aux finales messieurs avec l'entrée en lice de six boxeurs algériens.

Lors de la précédente édition qui s'est déroulée en 2011 à Doha au Qatar, l'Algérie a terminé à la cinquième place avec un total de sept médailles (2 argent et 5 en bronze).

Les Podiums

Podiums du tournoi féminin de boxe des Jeux sportifs arabes (5-15 juillet), à l'issue des finales disputées mardi au Centre de préparation et de regroupement des équipes militaires à Ben Aknoun (Alger).

(-48 kg):

1-Fatiha Mansouri (ALG)

2-Moutaki Yasmine (MAR)

3-Hafsi Wafa (TUN)

-Almaeeri Jawaher (UAE)

(-50 Kg):

1-Boualem Roumaïssa (ALG)

2-Jouini Weam (TUN)

3-Hantool Kalthoum (KSA)

-Cheddar Rabab (MAR)

(-52 Kg):

1-Nassar Hanan Ayed (JOR)

2-Jlassi Chadha (TUN)

3-Al Ali Haya (UAE)

-Miloudi Souha ( ALG)

(-54 Kg):

1-Bertal Widad (MAR)

2-1-Abdelkader Hadjala Fatma-Zohra (ALG)

3-Chebbi Amel (TUN)

(-60 kg):

1-Khelif Hadjila (ALG)

2-Homrani Zayani Meriem (TUN)

3-Ashour Hadeel Ghazwan (KSA)

(-63 Kg):

1-Zobeida Hayam Fatma-Zohra (ALG)

2- Alnaimi Ragad Ibrahim (KSA)

3-Al Jabor Dana (Qatar)

(-66 kg):

1-Khelif Imane (ALG)

2-Belahbib Oumayma (MAR)

3- Ibrahim Tiba Fahem Ibrahim (IRQ)

(-75 kg):

1-Lahmidi Saida (MAR).

2-Benane Djoher (ALG)

3- Ben Mabrouk Molka (TUN).