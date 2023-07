Afrique du Nord: Jeux sportifs arabes 2023/Natation - 111 médailles distribuées, la palme d'or pour les Algériens

ORAN — Un total de 111 médailles, dont 37 en or, ont été distribuées lors des épreuves de natation, clôturées lundi soir à Oran, au titre de la 15e édition des Jeux sportifs arabes 2023 qu'organise l'Algérie, et dont la part du lion est revenue aux nageurs algériens.

En effet, les athlètes de l'équipe nationale ont décroché pas moins de 23 médailles en vermeil, 14 en argent et 14 autres en bronze, en fin des compétitions qui ont eu pour théâtre la piscine du complexe olympique Miloud Hadefi d'Oran.

La Jordanie est arrivée deuxième avec 13 médailles (4 or, 7 argent et 2 bronze), suivie sur le podium par la Syrie, qui en a récolté 10, dont 4 en vermeil, 3 en argent et 3 autres en bronze.

Pour sa part, la sélection palestinienne a réussi une participation historique, grâce notamment à ses deux nageurs Valérie Tarazi et El Bouab.

La Palestine a terminé les épreuves de natation avec une bonne récolte en s'adjugeant 8 médailles (4 or, 3 argent et 1 bronze), synonyme d'une belle quatrième place au classement général.

Les nageurs palestiniens ont, d'ailleurs, fait mieux que leurs homologues tunisiens, qui, même en ayant raflé 20 médailles au total, ont terminé cinquième, pour n'avoir obtenu que 2 médailles d'or, contre 7 en argent et 11 en bronze.

Le Bahreïn et l'Arabie saoudite sont arrivés à la sixième et septième places avec un total de 5 et 4 médailles, respectivement, mais aucun de leurs nageurs n'a réussi à monter sur la plus haute marche du podium.

Sur douze pays représentés dans cette compétition, cinq sont sortis bredouilles de cette épreuve. Il s'agit de l'Irak, la Libye, la Mauritanie, le Qatar et les Emirats arabes unis.