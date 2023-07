Afrique de l'Ouest: CAN 2023 - La RDC gagne la Mauritanie par forfait et prend la tête du groupe I

L'équipe nationale de la RDC a gagné ce mardi 11 juillet, le match contre la Mauritanie par forfait et prend ainsi la tête du groupe I avec 9 points, attendant son dernier match contre le Soudan en septembre. La décision a été rendue publique ce même mardi par le jury disciplinaire de la CAF.

La Confédération africaine de football inflige ainsi à la Mauritanie une défaite par forfait à la suite de l'utilisation du joueur Khadim Diaw lors de son match retour face aux Léopards de la (1-1).

Un joueur au cœur de la plainte

Dans sa décision concernant l'éligibilité du joueur Khadim Diaw à représenter la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires de la CAN TotalEnergies Côte D'Ivoire 2024, le jury disciplinaire de la CAF s'est appuyé sur l'article 5 paragraphe 3 des règlements d'application des statuts de la FIFA.

Ce dernier indique que « tout joueur qui a déjà pris part, pour une association, à un match international (en tout ou partie) d'une compétition officielle de quelque catégorie que ce soit ou de toute discipline de football que ce soit ne peut plus jouer en match international pour une autre association ».

Le jury disciplinaire de la CAF a aussi recouru l'article 150 du code disciplinaire de la CAF qui stipule : « si un joueur prend part à une rencontre officielle alors qu'il n'est pas qualifiable, son équipe sera sanctionnée d'un forfait ».

Se référant également à l'article 105 du Code disciplinaire de la CAF relatif au Forfait, le jury a rappelé que les équipes sanctionnées par un forfait sont réputées avoir perdu la rencontre.

La CAF a noté que note que le joueur Khadim Diaw n'a jamais demandé le changement d'association à l'époque alors qu'il avait déjà représenté l'équipe sénégalaise dans le cadre des éliminatoires du CHAN 2020 lors de différents matches.

Le Jury disciplinaire conclut que la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie a violé « les règlements de la CAF et de la FIFA et qu'elle doit être sanctionné » en conséquence.

La RDC reprend 3 points

« Le Jury disciplinaire décide de déclarer le joueur Khadim Diaw inéligible et de sanctionner les matches auxquels le joueur a participé comme perdu par forfait par la Mauritanie. A cet égard, le Jury Disciplinaire déclare le match no.77 RD Congo vs Mauritanie et le Match no. 101 Mauritanie vs RD Congo comptant pour les éliminatoires de la CAN TotalEnergies Côte D'Ivoire 2024 perdu par pénalité 3-0 conformément à l'article 105 du Code Disciplinaire », a annoncé le jury disciplinaire de la CAF.

Une initiative de la FECOFA

Le 8 avril 2023, la Fédération congolaise de football association (FECOFA) a déposé une plainte contre l'éligibilité de trois joueurs mauritaniens : le joueur Niasse Babacar, le joueur Al Hadji Ba et le joueur Khadim Diaw.

Le 10 mai 2023, le Jury disciplinaire s'est réuni pour analyser l'affaire et a donné l'opportunité aux deux parties concernées de présenter leurs arguments.

Si pour les deux premiers joueurs, la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie (FFRIM) a fourni des arguments solides, pour Khadim Diaw, elle était dans l'impossibilité de se défendre.

C'est ce qui justifie la sanction infligée à la FFRIM, parce que Khadim Diaw, né à Dakar, avait disputé les éliminatoires du CHAN 2020 avec l'équipe locale du Sénégal. Il était donc non éligible pour représenter les Mourabitounes.

Par ailleurs, la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie a été sommée de payer 10.000 USD à la CAF.