Afrique: CAN 2024 - Où en est la Côte d'Ivoire à six mois du début du tournoi ?

Six mois, jour pour jour, avant le début de la CAN 2024, les autorités sportives ivoiriennes et de la CAF ont communiqué ce mardi 12 juillet sur l'état d'avancement de l'organisation. Le pays se dit « prêt » à accueillir « la plus belle CAN de l'histoire »

C'est dans l'enceinte du nouveau stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé que la task force de l'organisation de la 34e CAN s'est réunie pour délivrer un message de satisfaction et d'optimisme à 185 jours du match d'ouverture de la CAN. Il y avait au micro Paulin Claude Danho, ministre ivoirien des Sports, François Amichia, le président du Cocan, Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), et Samson Adamo, le directeur de la compétition de la Confédération africaine de football.

« La Côte d'Ivoire est prête » a été certainement la phrase la plus répétée et le sentiment le mieux partagé par les quatre acteurs de la conférence de presse de mardi. « Le pays est prêt, les autorités ont mis les petits plats dans les grands et nous sommes prêts à affronter les défis, a martelé, Idriss Diallo le président de la FIF. Les gens se posent des questions parce qu'ils ne voient pas, mais nous ne voulions pas communiquer auparavant parce que ce n'était pas nécessaire ».

Le tirage sort de la CAN 2024 se fera le 12 octobre

Dans la salle du stade, considéré comme « le joyeux architecturale des infrastructures sportives », le ministre des Sports ivoirien a fait ce qu'un clip promotionnel projeté plus tôt avait déjà commencé à vendre. « Les six stades qui vont accueillir la compétition sont désormais aux normes internationales grâce à une rénovation profonde ou une réfection pour renforcer le niveau qualitatif », confie Paulin Claude Danho. « On m'aurait dit ça, il y a cinq ans, j'aurais eu du mal à le croire », avoue Samson Adamo, qui évoque sa première visite d'inspection en 2018 en Côte d'Ivoire.

Le ministre assure également que la Côte d'Ivoire répondra à la problématique d'hébergement. Au-delà des installations hôtelières existantes ou nouvellement créées, des « cités CAN de 32 villas de cinq pièces chacune vont être, ou ont été érigées dans des villes comme Korogho ».

La préoccupation du volet sécuritaire, matérialisée par la présence dans la salle du général Youssouf Kouyaté, n'est pas, non plus, en reste. Cette CAN, qui va coûter entre 170 et 200 milliards de francs CFA, va mobiliser près de 40 000 « bénévoles et volontaires ». L'ambition est de « faire la plus belle CAN de l'histoire. La CAN de l'hospitalité », confie le président du Cocan, qui informe par la même occasion de la date du tirage sort de la CAN 2024 : le 12 octobre prochain.

Le défi est immense et la Côte a encore quelques petits « détails » à corriger ou régler d'ici au 13 janvier. Comme le désengorgement de la route qui va d'Abidjan à Ebimpé où aura lieu le match d'ouverture et la finale. Il a fallu plus d'une heure en effet sous escorte policière pour rallier les deux villes...