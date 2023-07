Afrique de l'Est: La capacité de Madagascar à organiser les Jeux des Iles de l'Océan indien remise en question

Le coup d'envoi de la 11e édition des Jeux des Îles de l'Océan indien doit être donné le 25 août à Madagascar. Mais à un mois et demi de l'échéance, de sérieux doutes commencent à planer sur la capacité réelle du pays hôte à organiser cet événement sportif international dans les délais impartis.

« Madagascar est fin prêt pour accueillir les Jeux des Îles » ne cesse d'asséner le ministre de la Jeunesse et des Sports, à chacune de ses prises de parole. Difficile de dire le contraire, quand le président de la République lui-même s'évertue depuis des mois à promettre « les meilleurs Jeux des Îles de toutes les éditions ».

Mais plus les jours passent, plus le défi semble difficile à relever. « Tout reste au stade des intentions et des effets d'annonce », écrit un éditorialiste malgache avant de rappeler qu'une guerre de communication est entreprise « contre ceux qui osent relater les faits et s'inquiètent de l'affront qui attend dans un mois et demi ».

À l'heure actuelle, dans la capitale malgache, les signaux ne sont pas bons. Le nombre de disciplines est passé de 23, comme initialement annoncé, à 17. La tenue de certaines compétitions en région a été annulée, tout se déroulera dans la capitale et ses environs. Et le téléphérique pour convoyer les athlètes d'un point A à un point B dans la capitale ne verra pas le jour. Les pylônes n'ont pas encore été érigés.

Déficit d'infrastructures

La plus grande inquiétude concerne les sites sportifs qui accueilleront les épreuves, car les infrastructures sportives sont, à l'heure actuelle, loin d'être prêtes pour accueillir les athlètes. À la hâte, le Conseil des ministres a donné son accord la semaine passée pour faciliter les passations de marchés liées aux réhabilitations des sites de compétition. Une décision qui n'a cependant pas calmé les inquiétudes persistantes au sein des différentes fédérations.

Par ailleurs, on ignore encore tout du programme des compétitions, du nombre attendu de représentants de chacune des sept îles, de la manière dont le transport des athlètes va être assuré ou encore de l'existence ou non d'une retransmission médiatique de la compétition en dehors de l'île. Et l'absence quasi-totale d'information émanant du comité d'organisation ne rassure personne ici.