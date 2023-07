Algérie: Le Forum de la société civile du dialogue, une école de formation de jeunes capables de produire des projets

ORAN — Le président de l'Observatoire national de la société civile, Noureddine Benbraham a affirmé, mardi à Oran, que le Forum de la société civile du dialogue, de la citoyenneté et du développement local deviendra une école de formation de jeunes dirigeants capables de produire des projets à l'échelle régionale, arabe et africaine.

Dans son allocution lors du forum de la société civile du dialogue, de la citoyenneté et du développement local, organisé à la salle de conférences de la mosquée pôle "Abdelhamid Ibn Badis", M. Benbaraham a souligné que ce forum sera une "école de formation de jeunes dirigeants capables de produire des projets au niveau régional, arabe et africain".

"Ce forum est un des projets de l'Observatoire national de la société civile que nous oeuvrons à renforcer afin de créer la cohésion nationale par la fourniture de l'information et la détection de capacités en quête d'espace pour émerger en tant que leaders à l'avenir", a-t-il déclaré.

M.Benbraham a appelé, dans ce sens, à une action conjointe entre les institutions gouvernementales, les associations de la société civile et les secteurs économiques publics et privés pour apporter une valeur ajoutée et créer un changement positif au profit du citoyen en prenant en charge ses besoins quotidiens.

%

Il a indiqué que l'Observatoire a développé cinq axes principaux sur sa plateforme numérique, que sont "le financement des associations", "la loi sur les associations", "la position des associations au sein des collectivités locales (communes et wilayas)", "la formation et la construction des capacités des associations" et "la position des associations dans la dynamique régionale et internationale".

Par ailleurs, Noureddine Benbraham a annoncé que l'Observatoire national de la société civile lancera, fin novembre prochain, le premier centre national de développement des capacités de la société civile, dans le but de renforcer les potentialités du mouvement associatif au niveau national, notant que l'accent sera mis sur trois points liés à la formation et au renforcement des capacités, l'étude des tendances de la société civile et la numérisation.

Au sujet de la loi sur les associations qui sera promulguée prochainement, le président de l'Observatoire national de la société civile a fait savoir que tout un article est consacré à la société civile, signalant que le nombre des associations au niveau national est estimé à 136 000.