Algérie: Le président de la République ordonne la création d'un Conseil supérieur des exportateurs

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a instruit, mardi à Alger, le Gouvernement à l'effet de créer, "dans les plus brefs délais" un "Conseil supérieur des exportateurs", aux fins d'améliorer la prise en charge des préoccupations des exportateurs.

"Je demande à Monsieur le Premier ministre de créer, dans les plus brefs délais, un Conseil supérieur des exportateurs, qui prendra en charge toutes les préoccupations des exportateurs, les incitations et les facilitations qui leur sont destinées", a affirmé le président de la République dans son allocution d'ouverture de la première édition de la "Médaille d'honneur de l'exportation", placée sous le thème "Engagement, réalisations et perspectives".

Dans ce contexte, le président Tebboune a réaffirmé le souci de l'Etat d'apporter son soutien et son accompagnement permanents aux opérateurs économiques qui génèrent de la richesse, notamment les exportateurs, que "nous considérons comme des ambassadeurs de l'économie nationale", a-t-il souligné.

Mettant en exergue la qualité des produits fabriqués en Algérie dans tous les secteurs, le président de la République a salué les efforts du groupe "Cevital", couronnés de "l'ouverture de la première usine 100% algérienne de production d'huile de table", qui sera suivie du montage d'une unité industrielle pour la production locale de sucre.

Evoquant l'évolution des exportations des matériaux de construction, particulièrement le ciment, le président de la République a indiqué que la production nationale s'élevait à 40 millions de tonnes et pourrait "couvrir à 100% la demande de plusieurs pays".

Dans un autre contexte, il a appelé le ministre du Commerce à accélérer le processus d'ouverture de zones franches au niveau de nombre de wilayas limitrophes de la Mauritanie, du Mali et du Niger.

Ces pays "partagent avec l'Algérie, depuis 1962, des traditions dans le libre échange de produits agricoles", a rappelé le Président Tebboune rappelant les mesures prises précédemment pour l'ouverture de lignes maritimes avec la Mauritanie et le Sénégal afin de soutenir les échanges commerciaux continentaux, ainsi que les exportations nationales, annonçant l'ouverture prévue de banques nationales dans nombre de capitales africaines.

Le Président Tebboune a annoncé, par la même, l'ouverture de nouvelles lignes aériennes desservant les principales capitales africaines, insistant sur l'importance de "lier directement l'Algérie et le continent africain" pour que "l'Algérie ne tourne pas son dos à l'Afrique".

Dans ce sillage, le Président de la République s'est étonné de "l'absence de lignes directes reliant l'Algérie et les capitales africaines Addis-Abeba, Dakar, ainsi que la Côte d'Ivoire".

Le volume des exportations hors hydrocarbures augmentera prochainement à 22%

Par ailleurs, le Président de la République a affirmé que l'Algérie avait accompli "d'importantes réalisations économiques" ces dernières années dans le cadre d'une nouvelle approche qui promeut l'esprit d'initiative et l'exportation.

Les exportations du pays hors hydrocarbures pourront grimper, en un an, à 22% du total d'exportations, contre 3% il y a quelques années, a précisé le Président Tebboune.

"Les exportations de l'Algérie hors hydrocarbures n'ont pas dépassé les 3 % du volume total d'exportation en 2018 et 2019. Aujourd'hui, elles atteignent les 11%, et pourraient aller de 16% à 22% fin 2023, début 2024", a-t-il ajouté.

L'objectif tracé pour cette année, à savoir 13 mds USD d'exportations hors hydrocarbures, est "sur le point d'être atteint", a rappelé le Président de la République, soulignant que "l'Algérie n'est pas endettée et, de ce fait, elle est libre dans ces décisions politiques et économiques".

"Nos exportations vont crescendo, à la faveur de la nouvelle politique économique", a poursuivi le Président Tebboune, ajoutant que "ce que nous avons réalisé relève du miracle, le volume des exportations ayant quintuplé par rapport à celui enregistré il y a 40 ans".

"Ces grandes réalisations en matière d'exportation, d'investissement et d'économie de la connaissance sont basées sur une approche globale intégrée pour le développement de l'économie et l'amélioration du climat des affaires", a-t-il mis en avant.

Evoquant la démarche de l'Algérie visant à diversifier l'économie et à s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures, le président de la République a affirmé que l'Algérie "est entrée dans une nouvelle phase marquée par une politique d'innovation, loin de la logique de l'économie rentière qui tue l'esprit d'initiative et repose sur la dépendance au baril de pétrole".

Le Président Tebboune s'est dit, également, optimiste quant aux potentialités des entreprises algériennes dans le domaine de l'export, mettant en exergue le rôle des start-up en la matière.

Le président de la République a salué, à titre particulier, les entreprises exportatrices pour leurs succès et les résultats qu'elles ne cessent de réaliser ces dernières années, notamment dans les secteurs de l'industrie, toutes filières confondues, et de l'agriculture, les invitant à consentir davantage d'efforts pour augmenter le taux d'intégration industriel et lancer des projets à même de contribuer à la réduction des importations.

Dans ce cadre, le Président Tebboune a salué les réalisations des entreprises algériennes en matière de fabrication de verre et de matériaux de construction, en particulier la production de ciment, outre la filière des industries électroménagères nationales.

L'Algérie importait tous ses besoins en verre (tous types confondus), mais, aujourd'hui, elle en produit 90% au niveau local, a-t-il poursuivi, appelant les deux entreprises "Mediterranean Float Glass" (MFG) et "IRIS", spécialisée également en pneumatiques, à contribuer aux projets de construction automobile en Algérie dans le cadre de la sous-traitance.

Le Président Tebboune a également salué "la dynamique positive" que connait l'activité de l'export dans notre pays, soulignant que cela devrait donner une impulsion à l'investissement et à l'industrialisation, en permettant de "créer de la richesse et des postes d'emploi et d'augmenter le PIB du pays".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a distingué, mardi à Alger, treize (13) exportateurs, dont l'entreprise "Saterex-IRIS" qui a décroché la "Médaille d'honneur de l'exportation", en sus d'une filiale de la Société algérienne des foires et exportations (Safex), en tant que meilleure instance d'accompagnement des exportateurs.

En marge de cet évènement, le Président Tebboune a visité une exposition dédiée aux entreprises lauréates et aux organismes de leur accompagnement en matière d'exportation, où il a écouté des exposés sur l'activité des entreprises concernées et les perspectives de leur développement.